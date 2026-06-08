إريكسن: سقوطي أمام أوكرانيا مختلف عما حدث في يورو 2021

بعث كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك وفولفسبورج أول رسالة بعد سقوطه أمام ودية أوكرانيا.

وسقط إريكسن فاقدا للوعي خلال مباراة الدنمارك وأوكرانيا الودية استعدادا لكأس العالم 2026.

وكتب اللاعب الدنماركي عبر حسابه على إنستجرام "أود أن أبلغ الجميع أنني بخير، وأنني عدت إلى المنزل مع عائلتي، وكما يمكنكم أن تتخيلوا، فإن تلقي صدمة من جهاز مزيل الرجفان القابل للزرع (ICD) كان له تأثير كبير علي وعلى عائلتي، لكنني أريد أن أطمئن الجميع بأن هذا كان وضعا مختلفا عما حدث في عام 2021".

وأضاف "أشعر بحالة جيدة، وقد بدأت بالفعل رحلة التعافي، وممتن للدعم والمساعدة التي قدمها جميع اللاعبين والطاقم الطبي في الملعب".

وواصل "أشعر بالامتنان للغاية للأطباء الذين اعتنوا بي وبقلبي على مدار السنوات الماضية، وبفضل خبرتهم قام الجهاز بحمايتي عندما كنت بحاجة إلى ذلك".

وأتم "في الوقت الحالي، ينصب تركيزي على التعافي، وقضاء الوقت مع عائلتي، والذهاب في إجازة، ولعب كرة القدم مع أطفالي".

ماذا حدث

الدنمارك كانت تواجه أوكرانيا وديا استعدادا لكأس العالم، وخلال الدقيقة 65 كان إريكسن يستعد للضغط على مدافع أوكرانيا الذي أخرج الكرة إلى رمية تماس بالخطأ.

وفي لحظة ظهر إريكسن وهو يشعر من ألم في الصدر قبل أن يسقط على الأرض ويتدخل الجهاز الطبي بشكل سريع لإنعاشه.

وبالفعل نجح الجهاز الطبي في إنعاش إريكسن بشكل طبيعي ليغادر الملعب وهو في وعيه الكامل.

وعلى الرغم من استعادة وعي إريكسن، إلا أن الحكم قرر إلغاء المباراة بشكل نهائي عند الدقيقة 75.

ومن المقرر أن يخضع النجم الدنماركي لفحوصات طبية لمعرفة سبب ما حدث خلال المستشفى.

وكانت النتيجة تشير لتقدم الدنمارك بهدفين مقابل هدف.

سجل ثنائية الدنمارك في المباراة كل من باتريك دورجو وخواكيم مييهلي، بينما أحرز فيكتور تسيجانكوف هدف أوكرانيا

واقعة سقوط إريكسن تذكر بما حدث له خلال بطولة يورو 2021 عندما توقف قلبه خلال مواجهة الدنمارك ضد فنلندا.

وبسبب تلك الحادثة ابتعد إريكسن عن الملاعب لمدة 8 أشهر ونصف قبل أن يعود من بوابة برينتفورد.

وانضم إريكسن إلى فولفسبورج الألماني في بداية الموسم الحالي.