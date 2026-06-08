مصدر من الأهلي لـ في الجول: الحسين عموتة الأقرب لتولي تدريب الفريق
الإثنين، 08 يونيو 2026 - 21:44
كتب : FilGoal
أصبح المغربي الحسين عموتة هو الأقرب لتولي مهمة المدير الفني لفريق الأهلي خلفا للدنماركي يس توروب.
وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "المغربي الحسين عموتة هو الأقرب لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل".
وأضاف "بعد دراسة السير الذاتية لعدد من المدربين، نال الحسين عموتة إعجاب إدارة الكرة في الأهلي التي ترى أنه الأنسب لتدريب الفريق".
وحقق عموتة بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي في 2017 بعد الفوز عليه 2-1 في مجموع المباراتين.
وفي الموسم ذاته توج مع الوداد ببطولة الدوري المغربي.
وتوج عموتة مع المغرب ببطولة أمم إفريقيا للمحليين في 2021.
وتمكن عموتة من حصد لقب الدوري القطري مع السد وأيضا مرتين كأس أمير قطر.
وفي تجربته الأخيرة الأخيرة مع الجزيرة، حصل عموتة على بطولة كأس الرابطة.
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