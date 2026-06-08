رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: اتفقنا مع الجمل لتدريب الفريق

أعلن محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري إتمام الاتفاق مع حمزة الجمل لتدريب الفريق.

وقال محمد أحمد سلامة لـ FilGoal.com: "تم التوصل لاتفاق مع حمزة الجمل لتدريب الفريق وتوقيع العقد يوم الخميس، مشروع بلال نظير تأجل لدراسته".

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن في وقت سابق رحيل ميلود حمدي بعد انتهاء تعاقده.

وأشار الاتحاد إلى أن الجهاز الفني بالكامل سيرحل عن تدريب الفريق.

وكان ميلود حمدي قد تولى تدريب الفريق في شهر أبريل الماضي خلفا لتامر مصطفى.

وقاد صاحب الـ 55 عاما، الاتحاد السكندري في 10 مباريات، ونجح خلالهم في تحقيق الفوز ب 3 مباريات والتعادل في 4 وخسر 3 آخرين.

وأنهى الاتحاد السكندري، الدوري المصري الممتاز بالمركز العاشر في مجموعة تفادي الهبوط برصيد 36 نقطة وبفارق 4 نقاط عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الـ 11 والذي هبط لدوري المحترفين.