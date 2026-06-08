انتهت نهائي كأس عاصمة مصر - إنبي (0)-(3) المصري.. البطولة بورسعيدية

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 20:32

كتب : FilGoal

مروان داوود - عبد الرحيم دغموم - إنبي - المصري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد المصري في نهائي كأس عاصمة مصر.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 90+1: جووول عمر الساعي بعد انفراد بالمرمى.

ق 87: صلاح محسن يهدر انفرادا تاما.

ق 53: جووول حسن علي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من طمين.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+5: كالوشا يهدر كرة خطيرة من رأسية مرت بجوار المرمى بقليل.

ق 39: جووول طمين من ركلة جزاء.

ق 35: ركلة جزاء لمحمد الشامي بعد عرقلة من عبد الرحمن سمير.

ق 20: مدافع إنبي يبعد كرة خطيرة بعد رأسية من مخلوف.

انطلاق المبراة

المصري إنبي كأس عاصمة مصر
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