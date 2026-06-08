انتهت نهائي كأس عاصمة مصر - إنبي (0)-(3) المصري.. البطولة بورسعيدية
الإثنين، 08 يونيو 2026 - 20:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي ضد المصري في نهائي كأس عاصمة مصر.
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انتهت
ق 90+1: جووول عمر الساعي بعد انفراد بالمرمى.
ق 87: صلاح محسن يهدر انفرادا تاما.
ق 53: جووول حسن علي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة من طمين.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+5: كالوشا يهدر كرة خطيرة من رأسية مرت بجوار المرمى بقليل.
ق 39: جووول طمين من ركلة جزاء.
ق 35: ركلة جزاء لمحمد الشامي بعد عرقلة من عبد الرحمن سمير.
ق 20: مدافع إنبي يبعد كرة خطيرة بعد رأسية من مخلوف.
انطلاق المبراة
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