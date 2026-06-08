تشكيل نهائي كأس العاصمة – طمين والشامي في هجوم المصري ضد إنبي
الإثنين، 08 يونيو 2026 - 19:28
كتب : FilGoal
أعلن عماد النحاس المدير الفني للمصري تشكيل فريقه ضد إنبي.
ويلعب المصري بعد قليل ضد إنبي في نهائي كأس عاصمة مصر.
ويتواجد الثنائي منذر طمين ومحمد الشامي في هجوم المصري أمام إنبي.
ولم يجر عماد النحاس أي تغيير عن المباراة الماضية أمام زد في إياب نصف نهائي البطولة.
وجاء التشكيل كالتالي:
الحارس: محمود حمدي
الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – مصطفى العش – عمرو سعداوي
الوسط: حسن علي – محمد مخلوف – أحمد القرموطي – عبد الرحيم دغموم
الهجوم: منذر طمين – محمد الشامي
وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس عاصمة مصر في الموسم الماضي وكانت المرة الثالثة تواليا منذ تأسيس البطولة.
نرشح لكم
رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: اتفقنا مع الجمل لتدريب الفريق استراحة نهائي كأس عاصمة مصر - إنبي (0)-(1) المصري.. نهاية الشوط الأول تشكيل نهائي كأس العاصمة – أقطاي يقود هجوم إنبي أمام المصري انتزع البرونزية.. وادي دجلة يفوز على زد بثنائية في كأس عاصمة مصر مصدر من الزمالك لـ في الجول: تم التوصل لاتفاق تسوية مع مصدق.. وهذه الخطوة المقبلة خبر في الجول - مجدي عبد العاطي يقترب من تدريب أبو قير للأسمدة مواعيد مباريات الإثنين 8 يونيو 2026 - نهائي كأس العاصمة.. ووديات قبل كأس العالم ممدوح عباس يوضح حقيقة مساهمته بمبلغ دولاري لحل أزمة تعاقدات الزمالك