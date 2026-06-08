تشكيل نهائي كأس العاصمة – طمين والشامي في هجوم المصري ضد إنبي

أعلن عماد النحاس المدير الفني للمصري تشكيل فريقه ضد إنبي.

ويلعب المصري بعد قليل ضد إنبي في نهائي كأس عاصمة مصر.

ويتواجد الثنائي منذر طمين ومحمد الشامي في هجوم المصري أمام إنبي.

ولم يجر عماد النحاس أي تغيير عن المباراة الماضية أمام زد في إياب نصف نهائي البطولة.

وجاء التشكيل كالتالي:

الحارس: محمود حمدي

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – مصطفى العش – عمرو سعداوي

الوسط: حسن علي – محمد مخلوف – أحمد القرموطي – عبد الرحيم دغموم

الهجوم: منذر طمين – محمد الشامي

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس عاصمة مصر في الموسم الماضي وكانت المرة الثالثة تواليا منذ تأسيس البطولة.