تشكيل نهائي كأس العاصمة – أقطاي يقود هجوم إنبي أمام المصري

أعلن محمد بركات المدير الفني لـ إنبي تشكيل فريقه لمواجهة المصري في نهائي كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".

ويلعب إنبي ضد المصري في نهائي كأس الرابطة، في المباراة التي تقام على ملعب السويس الجديد.

وجاء تشكيل إنبي كالآتي:

المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – محمد سمير – مروان داوود

الوسط: زياد كمال – علي محمود – أحمد العجوز

الهجوم: علي محمود – حامد عبد الله – أقطاي عبد الله

وكان وادي دجلة حصل على المركز الثالث في كأس العاصمة، بعد الفوز على زد 2-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس عاصمة مصر في الموسم الماضي.