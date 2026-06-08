تشكيل نهائي كأس العاصمة – أقطاي يقود هجوم إنبي أمام المصري
الإثنين، 08 يونيو 2026 - 19:16
كتب : FilGoal
أعلن محمد بركات المدير الفني لـ إنبي تشكيل فريقه لمواجهة المصري في نهائي كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة".
أقطاي عبد الله
النادي : إنبي
ويلعب إنبي ضد المصري في نهائي كأس الرابطة، في المباراة التي تقام على ملعب السويس الجديد.
وجاء تشكيل إنبي كالآتي:
المرمى: عبد الرحمن سمير
الدفاع: أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – محمد سمير – مروان داوود
الوسط: زياد كمال – علي محمود – أحمد العجوز
الهجوم: علي محمود – حامد عبد الله – أقطاي عبد الله
وكان وادي دجلة حصل على المركز الثالث في كأس العاصمة، بعد الفوز على زد 2-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس عاصمة مصر في الموسم الماضي.
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