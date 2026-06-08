انتزع البرونزية.. وادي دجلة يفوز على زد بثنائية في كأس عاصمة مصر
الإثنين، 08 يونيو 2026 - 19:15
كتب : FilGoal
فاز وادي دجلة على منافسه زد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على مركزي الثالث والرابع لبطولة كأس عاصمة مصر.
وانتزع وادي دجلة بقيادة مدربه محمد الشيخ المركز الثالث في البطولة.
وسجل أحمد فاروق وإبراهيم البهنسي ثنائية وادي دجلة.
وللمرة الأولى يحصل وادي دجلة على المركز الثالث إذ تعد هذه المشاركة هي الأولى له في البطولة.
وكان وادي دجلة قد خسر من إنبي في نصف النهائي بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وسجل فاروق الهدف الأول في الدقيقة 74 وضاعف البهنسي الفارق في الدقيقة 86.
وادي دجلة يحصد البرونزية في كأس عاصمة مصر بعد فوزه على زد بهدفين دون رد 🥉 pic.twitter.com/dMKvgkAxpf— ON Sport (@ONTimeSports) June 8, 2026
وخسر زد من المصري في نصف النهائي بركلات الترجيح.
ومن المقرر أن تلعب مباراة النهائي بين المصري وإنبي بعد قليل.
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