انتزع البرونزية.. وادي دجلة يفوز على زد بثنائية في كأس عاصمة مصر

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 19:15

كتب : FilGoal

وادي دجلة

فاز وادي دجلة على منافسه زد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على مركزي الثالث والرابع لبطولة كأس عاصمة مصر.

وانتزع وادي دجلة بقيادة مدربه محمد الشيخ المركز الثالث في البطولة.

وسجل أحمد فاروق وإبراهيم البهنسي ثنائية وادي دجلة.

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وللمرة الأولى يحصل وادي دجلة على المركز الثالث إذ تعد هذه المشاركة هي الأولى له في البطولة.

وكان وادي دجلة قد خسر من إنبي في نصف النهائي بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسجل فاروق الهدف الأول في الدقيقة 74 وضاعف البهنسي الفارق في الدقيقة 86.

وخسر زد من المصري في نصف النهائي بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن تلعب مباراة النهائي بين المصري وإنبي بعد قليل.

وادي دجلة زد كأس عاصمة مصر
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