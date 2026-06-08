سيبلغ عامه الـ 40.. ليكيب: ليل يقترب من تجديد عقد جيرو

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 18:53

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ليل

اقترب نادي ليل من تجديد عقد أوليفييه جيرو لاعب الفريق.

وينتهي عقد جيرو بنهاية شهر يونيو الجاري.

وبحسب صحيفة ليكيب، فإن النادي الفرنسي اقترب من التوصل للاتفاق مع جيرو على تجديد عقده لمدة موسم.

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وسيبلغ جيرو عامه الـ 40 في الموسم الجديد.

وانضم جيرو إلى ليل في الصيف الماضي قادما من لوس أنجلوس في صفقة انتقال حر.

وشارك جيرو في 44 مباراة مع ليل وسجل 11 هدفا وصنع هدفا.

وأعلن نادي ليل منذ أيام تعيين دافيدي أنشيلوتي نجل كارلو أنشيلوتي تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.

ويعمل دافيدي حاليا كمساعد لوالده في منتخب البرازيل.

ووقّع المدرب الإيطالي - 36 عاما - على عقد يربطه بليل لمدة عامين.

أنشيلوتي الصغير سيخلف برونو جينيزيو الذي أقيل الأسبوع الماضي بنهاية الموسم.

في ديسمبر الماضي، أعلن بوتافوجو البرازيلي إقالة دافيدي أنشيلوتي بعد خمسة أشهر فقط من توليه المهمة الفنية الأولى في مسيرته كمدير فني.

وكان دافيدي أنشيلوتي قد تولى تدريب بوتافوجو عقب قرار المالك جون تيكستور إقالة المدرب ريناتو بايفا بعد الخروج من ثمن نهائي كأس العالم للأندية خلال شهر يوليو الماضي.

جيرو ليل
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