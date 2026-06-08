الرابع سجله من؟ أوريجي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن ديفوك أوريجي لاعب ليفربول وميلان السابق اعتزاله كرة القدم.

ديفوك أوريجي النادي : ميلان

وتعد تجربته مع ليفربول هي الأفضل والأشهر خلال مسيرته.

وتعتبر أهم لقطة أيقونية له مع ليفربول عندما سجل الهدف الرابع في شباك برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وكان أوريجي قد سجل هدفين وهما الأول والرابع وانتشرت مقولة "الرابع سجله من".

الهدف الرابع كان سببا في وصول ليفربول للنهائي بعد خسارة مباراة الذهاب 3-0 من بلوجرانا.

وقال اللاعب البلجيكي في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي: "اكتملت رسالتي في اللعبة كلاعب، عشت أحلام طفولتي باللعب في أكبر الملاعب والفوز بأكبر الألقاب، أنا ممتن لله على كل ذلك".

وأضاف "إلى جماهيري حول العالم الذين ساعدوني على التألق صنعنا معا كل لحظة أيقونية وكل هدف سيبقى ملكا لنا إلى الأبد".

وأكمل "أشكر كل ناد والمدربين وزملائي في الفرق الذين وقفوا بجانبي، شكلوا شخصيتي بطرق تتجاوز كثيرا حدود الملعب".

وأتم "كان تمثيل وطني بلجيكا مع حملي لجذوري الكينية مصدر سعادة وفخر لي".

وتأسس أوريجي في جينك قبل أن ينتقل إلى ليل الفرنسي ثم ليفربول وفولفسبورج وميلان ونوتنجهام فورست.