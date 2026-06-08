تقرير: مزراوي قد يلحق بمواجهة البرازيل

من المحتمل أن يلحق نصير مزراوي لاعب المنتخب المغربي بمواجهة البرازيل في الجولة الافتتاحية لكأس العالم، وفقا لموقع البطولة المغربي.

وأصيب مزراوي في لقاء المغرب الودي ضد النرويج يوم الأحد، قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026 يوم الخميس المقبل.

وأوضح التقرير أن مزراوي أصيب بخلع في الكتف خلال المباراة الودية أمام النرويج، وفق ما أظهرته الفحوصات الأولية التي خضع لها عقب الإصابة.

وأضاف التقرير أن هناك فرص كبيرة لحضوره في المباراة المقبلة أمام البرازيل، في انتظار تحديد طبيعة الإصابة بشكل نهائي، وما إذا كانت تتعلق بخلع موضعي أو خلع تام.

ورجحت الفحوصات الأولية تعرض لاعب مانشستر يونايتد لخلع موضعي، وهو ما يعزز حظوظه في اللحاق بالمواجهة المرتقبة.

على أن تحسم الحصص التدريبية المقبلة مدى جاهزيته الكاملة وقدرته على المشاركة بنسبة 100%.

فوت ميركاتو: الزلزولي قد يغيب عن كأس العالم

ويترقب محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي نتائج الفحوصات الإضافية التي يخضع لها الثنائي نصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي بعد إصابتهما في لقاء النرويج الودي.

وتعادل منتخب المغرب مع النرويج بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت بأمريكا استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال وهبي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "نخرج بانطباع جيد رغم أننا لم نحقق الفوز، لكننا قدمنا أشياء إيجابية أمام منافس قوي، وهو ما يجعل مثل هذه المباريات مفيدة للغاية".

وأضاف "كما حرصنا على إعطاء الفرصة للعديد من اللاعبين، وتدبير أوقات مشاركتهم، رغم أن التغييرات الكثيرة، تؤثر أحيانا على إيقاع الفريق".

وشهدت المباراة إصابة ثنائي منتخب المغرب نصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي، وخرج كل منهما بالشوط الأول.

وأوضح: "ما يشغلني حاليا هو الإصابات التي ضربت نصير مزروي وعبد الصمد الزلزولي، ننتظر نتائج الفحوصات".

المباراة كانت هي الأخيرة لكلا المنتخبين قبل انطلاق المونديال.

تقدم براهيم دياز بالهدف الأول للمغرب في الدقيقة الثامنة بصناعة من الزلزولي قبل إصابته.

وصمد دفاعات المغرب حتى الدقيقة 75، قبل أن يسجل مارتن أوديجارد هدف التعادل للنرويج مستغلا تمريرة من أوسكار بوب داخل منطقة الجزاء ليسجل أوديجارد مباشرة في الشباك.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع البرازيل واسكتلندا وهاييتي.

بينما يلعب منتخب النرويج في المجموعة التاسعة مع فرنسا والعراق والسنغال.

منتخب المغرب كان قد حصل على المركز الرابع في النسخة الماضية من كأس العالم.

بينما يشارك منتخب النرويج في المونديال لأول مرة منذ نسخة عام 2002.