مدرب الإسماعيلي السابق لـ في الجول: أتوقع تأهل مصر لربع نهائي كأس العالم

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 17:06

كتب : محمد عبد العظيم

فرانز شتراكا - مدرب الإسماعيلي

يثق التشيكي فرانز شتراكا المدير الفني الأسبق للإسماعيلي وسموحة بقدرة منتخب مصر في التأهل لربع النهائي أو المربع الذهبي.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة حيث يواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

وقال فرانز شتراكا لـ FilGoal.com: "اللعب في كأس العالم دائما ما يكون مختلفا".

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وتابع "حظيت بتلك الفرصة من قبل عندما شاركت مع بلادي في كأس العالم 1990 وهي من أسعد اللحظات في مسيرتي".

وكشف شتراكا "مجموعة التشيك صعبة ولكن أتوقع أن نتأهل، مستويات المنتخبات الأربعة متوازنة وهو ما يجعل المباريات صعبة، لكن أتوقع تأهلنا".

ويقع منتخب التشيك في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية.

وأضاف "شاهدت مباراة مصر أمام البرازيل وقدّم منتخب مصر أداء رائعا وقويا، مصر لديها منتخب جيد ولاعبين كبار مثل محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه"".

واختتم شتراكا تصريحاته "حافظت مصر على نفس الأداء، أعتقد أنه سيصل إلى ربع النهائي أو نصف النهائي".

وقاد شتراكا فريق الإسماعيلي في فبراير 2017 واستمر لمدة شهرين فقط بعد خوض 8 مباريات.

وبعدها درب شتراكا فريق سموحة في 13 مباراة.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة بلجيكا مساء يوم الإثنين المقبل.

وكان منتخب مصر قد استعد وديا بالفوز على روسيا بهدف دون مقابل والخسارة من البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد.

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