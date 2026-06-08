قبل المواجهة المرتقبة.. كيف استعد منتخب نيوزيلندا لمواجهة مصر

منذ 5 ديسمبر الماضي، علم منتخب نيوزيلندا أنه سيواجه نظيره المصري في كأس العالم 2026، فكيف استعد لهذه المواجهة المرتقبة.

المجموعة التي تضم إلى جوارهما بلجيكا وإيران ستشهد صداما مصريا نيوزيلنديا في الجولة الثانية للمونديال.

لم يكن أمام المنتخبات المتأهلة لكأس العالم مبكرا سوى فترتي توقف دولي من أجل خوض المباريات استعدادا للمونديال.

ويستعرض FilGoal.com تحضيرات منتخب نيوزيلندا لمواجهات المجموعة، وبينها مباراة مصر.

في عام 2026 خاض منتخب نيوزيلندا 4 مباريات ودية ضمن برنامج التحضير لكأس العالم، وظهرت فيها قلة الخبرة الدولية للاعبيه.

افتتح المنتخب النيوزيلندي مبارياته في فترة التوقف الدولي بشهر مارس بخسارة أمام فنلندا بهدفين دون رد، في لقاء عانى فيه من ضعف الفاعلية الهجومية وعدم القدرة على خلق فرص حقيقية، مع غياب المهاجم كريس وود الذي كان يخوض أيامه الأخيرة في فترة التأهيل من الإصابة.

بعدها بأيام، عاد منتخب نيوزيلندا بقوة في المباراة الثانية، وحقق فوزاً كبيراً على تشيلي بنتيجة 4-1، في ظل أداء هجومي لافت اتسم بالسرعة والضغط العالي، مع نجاح واضح في استغلال المساحات وإنهاء الهجمات.

الفوز كان الأول في تاريخ المنتخب النيوزيلندي على منتخب من أمريكا الجنوبية.

وقبل أيام من كأس العالم، تلقى المنتخب خسارة ثقيلة أمام هايتي بنتيجة 4-0، في مباراة كشفت عن مشاكل دفاعية كبيرة وتراجع في التنظيم، حيث عانى الفريق من انهيار واضح بعد تسجيل الأهداف، ما سمح للمنافس المتواجد في المركز 83 في تصنيف فيفا بفرض سيطرته الكاملة.

أما المباراة الأخيرة فانتهت بخسارة أمام إنجلترا بهدف دون رد، في لقاء قدّم فيه الفريق أداءً أكثر تماسكاً دفاعيا.

لكنه افتقد مجدداً للحلول الهجومية والقدرة على تهديد المرمى، رغم وجود كريس وود الذي يظل أبرز عناصر الفريق.

وبشكل عام، أظهرت هذه المباريات صورة غير مستقرة لمنتخب نيوزيلندا، وظهور مشاكل دفاعية ربما تكتب لمنتخب مصر الفوز الأول في تاريخه بالمونديال.

وينطلق كأس العالم 2026 يوم الخميس المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا