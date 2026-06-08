تكريم 168 طفلا ضحية الاعتداء الأمريكي.. إيران تصل إلى المكسيك للمشاركة بالمونديال

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 17:02

كتب : FilGoal

منتخب إيران

وصلت بعثة المنتخب الإيراني إلى المكسيك استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

يخوض منتخب إيران مبارياته في كأس العالم 2026 بإجراءات استثنائية، إذ سيكون مطالبا بدخول الولايات المتحدة والخروج منها في نفس يوم المباريات.

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وارتدى لاعبو المنتخب الإيراني شارك تحمل الرقم 168 على البدلة الرسمية.

ويشير الرقم 168 إلى عدد الضحايا من الأطفال الذي استشهدوا نتيجة القصف الأمريكي لمدرسة ميناب يوم 28 فبراير، خلال الحرب.

وكان لاعبو المنتخب الإيراني قاموا بلفتة مماثلة في مارس الماضي خلال ودية أمام المنتخب التركي.

وعرض وقتها اللاعبون حقائب مدرسة أثناء عزف النشيد الوطني للفت الانتباه إلى حادث الاعتداء.

ويتواجد المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة إلى جانب مصر، وبلجيكا، ونيوزيلندا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي عبر "رويترز": "لاعبو منتخب إيران المشاركون في كأس العالم 2026 حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة".

وجاءت قائمة إيران النهائية كالآتي:

حراس المرمى: علي رضا بيرانفاند – سيد حسين حسيني – بايام نيازمند

الدفاع: دانيال إيري – إحسان حاج صفي – علي نعمتي - صالح هارداني – شجاع خليل زاده – ميلاد محمدي – حسين كنعاني – رامين رضائيان

الوسط: روزبه جشمي – سعيد عزت الله – مهدي قائدي – سامان قدوس – محمد قرباني – علي رضا جهانبخش – محمد محبي – أمير محمد رزاق – مهدي ترابي – آريا يوسفي

الهجوم: علي عليبور – دينيس دركاهي – أمير حسين زاده – مهدي طارمي - شهريار مغانلو

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