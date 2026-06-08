بيلد: أستون فيلا يرغب في ضم جيراسي.. ودورتموند يرد

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 16:15

كتب : FilGoal

جيراسي - دورتموند

كشفت صحيفة بيلد الألمانية، عن مفاوضات أستون فيلا لضم الغيني سيرهيو جيراسي، مهاجم بروسيا دورتموند.

سيهرو جيراسي

النادي : بوروسيا دورتموند

أستون فيلا

وأوضحت الصحيفة أن جيراسي قرر البقاء في أوروبا، رغم اهتمام أندية الدوري السعودي بضمه.

وحسب الصحيفة، فإن أستون فيلا دخل في منافسة مع فنربشخة التركي، لضم جيراسي في الانتقالات الصيفية.

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وأكد دورتموند أن جيراسي ليس للبيع بعد تألقه الموسم الماضي.

وسجل المهاجم الغيني 26 هدفا مع الفريق في كافة المسابقات.

وقال لارس ريكن المدير العام للشؤون الرياضية في نادي دورتموند "ليس لدينا أي نية للتخلي عن جيراسي، لقد أثبت جدارته بشكلٍ مثير للإعجاب مع دورتموند في الموسمين الماضيين."

ويمتد تعاقد جيراسي مع دورتموند حتى نهاية موسم 2027 - 2028.

جيراسي صاحب الـ 30 عاما انضم إلى دورتموند قادما من شتوتجارت في صيف 2024.

ولعب النجم الغيني في أندية ليل، وأكسير، وآميان، وستاد رين الفرنسيين، وكولن وشتوتجارت ودورتموند في ألانيا.

جيراسي أستون فيلا دورتموند
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