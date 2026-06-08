بعد رفض الأول.. رومانو: مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض جديد لضم أندرسون

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 16:07

كتب : FilGoal

إيليوت أندرسون

يستعد مانشستر سيتي لتقديم عرض جديد لضم الإنجليزي إليوت أندرسون لاعب وسط نوتنجهام فورست.

إليوت أندرسون

النادي : نوتنجهام فورست

مانشستر سيتي

وذكر فابريزيو رومانو أن مانشستر سيتي سيقدم عرضا رسميا آخر قريبا لضم أندرسون خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ورفض نوتنجهام فورست العرض الأول من مانشستر سيتي لضم اللاعب.

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وينافس مانشستر يونايتد جاره سيتي لضم أندرسون.

وانضم إليوت أندرسون إلى نوتنجهام فورست قادما من نيوكاسل في صيف 2024، مقابل 41 مليون يورو.

وخاض أندرسون الموسم المنقضي 50 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويستعد أندرسون للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم المقرر الشهر الجاري.

وساهم إليوت في الصيف الماضي في حصد منتخب إنجلترا لقب بطولة أوروبا تحت 21 عاما.

وشارك أندرسون خلال الشوط الثاني في مباراة إنجلترا الودية أمام نيوزيلندا، استعدادا لكأس العالم، والتي أقيمت يوم السبت.

ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة ودية أخرى قبل انطلاق المونديال، بمواجهة كوستاريكا يوم الأربعاء.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الأخيرة والـ 12 بكأس العالم إلى جانب كرواتيا وغانا وبنما.

مانشستر سيتي نوتنجهام فورست إليوت أندرسون
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