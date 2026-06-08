خبر في الجول - مجدي عبد العاطي يقترب من تدريب أبو قير للأسمدة

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 15:50

كتب : رضا السنباطي

مجدي عبد العاطي

اقترب مجدي عبد العاطي من إتمام الاتفاق لتدريب فريق أبو قير للأسمدة الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن عبد العاطي توصل لاتفاق مع إدارة النادي على بعض الطلبات الخاصة به.

ووقع اختيار نادي أبو قير على عبد العاطي، نظرا لسيرته الذاتية بتحقيق حلم الصعود للممتاز مع أسوان وفاركو وزد، وقيادتهم بعد الصعود، حسبما علم FilGoal.com

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وتفوق عبد العاطي على المرشحين الآخرين هيثم شعبان، وتامر مصطفى.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن مدرب أبو قير للأسمدة خلال الأيام المقبلة.

ورحل أمير عزمي مجاهد عن تدريب أبو قير للأسمدة عقب ضمان التأهل للدوري الممتاز.

وقال أحمد نبيل مدير الكرة في أبو قير عبر FilGoal.com في وقت سابق: "عقب رحيل أمير عزمي مجاهد بعد قيادة الفريق للصعود للدوري الممتاز، اجتمعت لجنة الكرة بالنادي برئاسة محمد فوزي لمناقشة السير الذاتية للمدربين لقيادة الفريق في الدوري الممتاز وفقا لميزانية وخطة النادي المتاحة".

وتابع "اللجنة لم تتفاوض مع مدربين خلال الفترة الماضية أو تفويض أحد ممثليها للتحدث بأسم النادي مع أي مدرب وسيتم حسم ملف المدير الفني خلال الأيام الجارية".

وبات أبو قير ثالث المتأهلين للدوري المصري الموسم المقبل بعد القناة وبترول أسيوط.

وتأهل أبو قير للأسمدة للدوري المصري لأول مرة في تاريخه وأصبح النادي رقم 77 الذي يشارك في المسابقة.

الدوري أبو قير للأسمدة مجدي عبد العاطي
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