تقرير: ليس مدربا.. استئناف مفاوضات اتحاد جدة مع يورجن كلوب

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 15:31

كتب : FilGoal

مؤتمر يورجن كلوب مع ريد بل

كشف الصحفي ساشا تافوليري المتخصص في الانتقالات، عن تفاصيل مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي للحصول على خدمات الألماني يورجن كلوب.

وكان اسم يورجن كلوب بين المرشحين لتدريب اتحاد جدة، خلفا لـ لوران بلان، قبل أن يتعاقد النادي السعودي مع سيرجيو كونسيساو.

وأعلن اتحاد جدة رحيل كونسيساو بعد نهاية الموسم.

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وذكر الصحفي، إلى أن اتحاد جدة عرض على يورجن كلوب تولي منصب المدير الرياضي للإشراف على عمليات انتقالات اللاعبين.

وكشف عن رد المدرب على العروض السعودي "كلوب لا يمانع الانتقال إلى الدوري السعودي، ولكن اشترط في حالة قبول العرض، الانضمام للفريق بعد بداية الموسم المقبل، بعد 7 مباريات من نهاية عقده مع ريد بول."

ويتولى كلوب منصب رئيس كرة القدم العالمية في شركة ريد بول، المالكة لأندية لايبزيج، وسالزبورج، ونيويورك ريد بول الأمريكي، وبراجانتينو البرازيلي، و

وأتم ساشا تافوليري "تم استئناف المحادثات بين النادي وكلوب، ولا يزال المدرب ملتزما بالشروط نفسها التي وضعها سابقا، ولا يمانع الانتقال إلى الدوري السعودي."

وحصد الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة، بعدما كان بطلا في النسخة السابقة.

كما ودع الاتحاد دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الخسارة في ربع النهائي أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني.

يورجن كلوب الدوري السعودي اتحاد جدة
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