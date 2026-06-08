تقرير: نونيز يستعد لفسخ عقده مع الهلال.. وليفربول ينافس 7 أندية أوروبية لضم اللاعب

كشف موقع Teamtalk عن موقف الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم الهلال السعودي.

داروين نونيز النادي : الهلال ليفربول

وخرج نونيز من قائمة الهلال المحلية بعد التعاقد مع كريم بنزيمة بسبب لوائح عدد اللاعبين الأجانب.

وكان نونيز قد انضم إلى الهلال قادما من ليفربول مقابل 53 مليون يورو، وقدم بداية جيدة قبل أن يفقد مكانه تدريجيا في النصف الثاني من الموسم.

وذكر Teamtalk أن داروين نونيز يستعد لفسخ عقده مع الهلال بعد خروجه من حسابات سيموني إنزاجي.

وكشف الموقع عن اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل إمكانية ضمه مجانا.

نونيز سجل 9 أهداف خلال 24 مباراة مع الهلال السعودي قبل استبعاده.

5 أندية إنجليزية بينهم ليفربول وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ يدرسون ضم اللاعب الأوروجوياني

وبدأ ممثلو نونيز دراسة العروض المقدمة لاختيار أحدهم خلال الفترة المقبلة، وفقا للموقع.

ومن بين الأندية المهتمة بضم نونيز، 5 أندية إنجليزية، وهم ليفربول، وتشيلسي، وتوتنام هوتسبير، ونيوكاسل، وأستون فيلا.

وكشف الموقع أن نونيز يعد أحد الخيارات المطروحة في ليفربول، بعد إصابة هوجو إيكيتيكي بقطع في وتر أكيلس، بالإضافة لعدم استعادة ألكسندر إيزاك لمستواه بعد.

كما يعد نادي بنفيكا البرتغالي أحد المهتمين بإعادته مجددا لصفوفه.

وتعاقد بنفيكا مع ماركو سيلفا مدرب فولام السابق، لتدريب الفريق البرتغالي خلفا لجوزيه مورينيو الذي انتقل لتدريب ريال مدريد.

وانضم نونيز من بنفيكا إلى ليفربول مقابل 85 مليون جنيه إسترليني في يونيو 2022.

وسجل نونيز 40 هدفا في 143 مباراة مع ليفربول.

وأوضح الموقع أن أتلتيكو مدريد الإسباني، أحد الفرق المهتمة بضم نونيز، حيث يمتاز اللاعب بقوته البدنية وسرعته وقدرته على اختراق الدفاع، وهو ما يتناسب مع أسلوب لعب دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو.

وأخيرا كشف Teamtalk عن تواصل بايرن ميونيخ مع اللاعب لاستطلاع رأيه للانضمام للفريق البافاري.

ورحل السنغالي نيكولاس جاكسون عن بايرن بعد نهاية فترة إعارته وعودته إلى تشيلسي.