اسكواش - اقتربت من القمة.. أمينة عرفي تصعد للمركز الثاني في التصنيف العالمي

واصلت أمينة عرفي -18 عاما- زحفها نحو قمة تصنيف سيدات الاسكواش بعد تألقها نهاية الموسم الجاري.

وحققت أمينة عرفي لقب بطولة العالم للسيدات وبريطانيا المفتوحة في أسبوعين متتاليين لتصعد للمركز الثاني في التصنيف العالمي للعبة.

وكانت أمينة عرفي قد حققت إنجازا تاريخيا بعد أن أصبحت أصغر لاعبة تتوج بلقب بطولة العالم ثم أصغر لاعبة تحصد لقب بريطانيا المفتوحة.

وتخطت أمينة عرفي، زميلتها نور الشربيني في الترتيب لتصعد إلى المركز الثاني وتضيق الفارق أكثر مع هانيا الحمامي متصدرة الترتيب.

ومن المتوقع أن تصعد أمينة لقمة التصنيف العالمي للعبة بعد أسبوعين عقب ختام منافسات السلسلة الختامية لأفضل 8 لاعبات في الموسم والمقامة في باريس من 17 إلى 20 يونيو الجاري.

وتحافظ مصر على تواجد 4 لاعبات في قائمة أفضل 10 لاعبات بالتصنيف العالمي.

إذ تحتل هانيا الحمامي الصدارة ثم أمينة عرفي تصعد للمركز الثاني بينما هبطت نور الشربيني للمركز الثالث، ولا تزال فيروز أبو الخير تحافظ على المركز السابع.

أما على مستوى الرجال فلم يحدث تغييرات في مراكز اللاعبين المصريين بقائمة أفضل 10 لاعبين.

ويستمر مصطفى عسل في صدارة الترتيب بينما كريم عبد الجواد في المركز الرابع ويحل يوسف إبراهيم خامسا بينما محمد زكريا في المركز الثامن.