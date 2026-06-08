أويارزابال: واثقون وجاهزون لكأس العالم.. ونجاح منتخب إسبانيا أهم من الأفراد

يثق ميكيل أويارزابال لاعب منتخب إسبانيا في جاهزية فريقه للمنافسة في كأس العالم 2026، مشددا على ثقة اللاعبين في أنفسهم.

ميكيل أويارزابال النادي : ريال سوسيداد إسبانيا

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة التي تضم كل من: أوروجواي، كاب فيردي، والسعودية.

وقال أويارزابال في تصريحات لموقع فيفا: "نحن واثقون وجاهزون. لا نعتقد أننا أفضل من أي منتخب، لكننا نؤمن بأنفسنا".

وأضاف "المدرب دائما يؤكد على هذه النقطة، وكانت سببا مهما في نجاحنا خلال يورو 2024".

وتابع "أشعر أنني في حالة جيدة، ومع المشاركة بشكل مستمر تزداد الثقة، وتتحسن الانسجام مع زملائي".

أما عن غيابه في نسخة 2022 للإصابة أجاب "كنت محروما من المشاركة بسبب مشاكل بدنية، لذلك التواجد الآن يعني لي الكثير".

وعن هدفه الحاسم في نهائي يورو 2024 قال: "عندما تدخل الملعب تختفي التوترات، حاولت تقديم ما هو مطلوب مني، وستظل هذه الذكريات مميزة بالنسبة لي".

وأكمل "الأمر لم يكن مجرد الفوز، بل الأجواء داخل الفريق ووجود العائلة والأصدقاء، وهو ما ساعدنا على النجاح".

وعن مجموعة إسبانيا في كأس العالم، قال: "علينا التعامل مع كل مباراة على حدة، أي تعثر قد يضعنا في موقف صعب، وعلينا أولا التأهل ثم التفكير فيما بعد".

وأضاف "وجود مدرب مثل دي لافوينتي يمنحك الثقة ويتواصل بشكل واضح يحدث فارقا كبيرا".

واختتم تصريحاته "المشاركة في كأس العالم إنجاز كبير بالنسبة لي، لكن نجاح الفريق أهم من أي شيء فردي، وسأختار ذلك دائما".

وسيواجه منتخب إسبانيا في بداية مبارياته بدور المجموعات كاب فيردي 15 يونيو.

ويخوض المنتخب الإسباني مباراته الثانية أمام السعودية 21 يونيو.

ويختتم مبارياته في دور المجموعات لكأس العالم بمواجهة أوروجواي 27 يونيو.