تايكوندو - جنى خطاب تتوج بفضية بطولة الجائزة الكبرى في روما

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 14:42

كتب : FilGoal

جنى خطاب - تايكوندو

توجت جني خطاب، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، بالميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى العالمية 2026 والتي أقيمت في روما.

وتلعب جنى خطاب لاعبة وادي دجلة ضمن منافسات وزن تحت 49 كجم.

وخسرت جنى المباراة النهائية أمام الروسية أليسا أنجيلوفا.

أخبار متعلقة:
تايكوندو - معتز عاصم يتوج بذهبية بطولة العالم تحت 21 عاما تايكوندو - ما لم يتحقق منذ 28 عاما.. سيف عيسى يتوج بذهبية بطولة العالم تايكوندو - لتكرار إنجاز هداية ملاك.. روسيندو يتولى قيادة منتخب مصر حتى أولمبياد لوس أنجلوس بارالمبياد باريس - بارا تايكوندو.. سلمي علي تنافس على برونزية من خلال الترضية

ونجحت جنى في نصف النهائي التغلب على الإسبانية أدريانا كريزو إجلاسيوس بشوطين مقابل شوط واحد في مباراة ماراثونية تم حسمها بنتيجة 7-6 في الشوط الفاصل.

وجاء مشوار جنى في البطولة كالآتي:

دور 32: الفوز على دزيلا ماكاس لاعبة البوسنة والهرسك 2-0 (6-0، 16-2).

دور 16: الفوز على نوديرا أخميدوفا لاعبة كازاخستان 2-1 (0-0، 0-0، 6-6) بأفضلية لصالح البطلة المصرية.

دور الثمانية: الفوز على الروسية ميلانا بيكولوفا 2-0 (6-4، 2-2)

نصف النهائي: الفوز على الإسبانية أدريانا إجلاسيوس 2-1 (4-3، 2-10، 7-6).

النهائي: الخسارة من الروسية أليسا أنجيلوفا 0-2 (10-27، 15-21).

وتقام 4 نسخ من منافسات بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو في العام وكانت البداية مع نسخة روما.

أما النسخة الثانية فستكون في موجو بكوريا الجنوبية من 5 إلى 7 سبتمبر ثم النسخة الثالثة في باريس عاصمة فرنسا من 9 إلى 11 أكتوبر وتختتم منافسات الجائزة الكبرى بنسخة أستانا في كازاخستان يومي 28 و29 نوفمبر.

وحققت جنى خطاب برونزية بطولة العالم في الصين والتي أقيمت أكتوبر 2025.

وتألقت جنى في موسم 2025 فبخلاف برونزية بطولة العالم، حققت ذهبية بطولة ألمانيا المفتوحة وذهبية كأس الرئيس.

كما توجت بفضية أستراليا المفتوحة في نفس الموسم.

تايكوندو جنى خطاب
نرشح لكم
اسكواش - اقتربت من القمة.. أمينة عرفي تصعد للمركز الثاني في التصنيف العالمي اسكواش - تكرارا لنهائي بطولة العالم.. أمينة عرفي تتوج بلقب بريطانيا المفتوحة اسكواش - تفوق مصري في جوائز ختام الموسم كرة نسائية - التوأم نهى وجيهان من دجلة إلى زد اسكواش - أمينة إلى النهائي بعد مواجهة ماراثونية ضد هانيا.. وانتصار عسل ونور الشربيني 6 مناصب.. الأهلي يعلن تغييراته في قطاع الناشئين والأكاديميات ودلفي وفريق السيدات كرة نسائية - ندى الغريب تنضم لسيدات الزمالك طائرة - "واحدة من أصعب لحظات حياتي".. أيسل نديم تعلن رحيلها عن صفوف الزمالك
أخر الأخبار
تقرير: نونيز يستعد لفسخ عقده مع الهلال.. وليفربول ينافس 7 أندية أوروبية لضم اللاعب 4 دقيقة | ميركاتو
اسكواش - اقتربت من القمة.. أمينة عرفي تصعد للمركز الثاني في التصنيف العالمي 18 دقيقة | رياضة نسائية
أويارزابال: واثقون وجاهزون لكأس العالم.. ونجاح منتخب إسبانيا أهم من الأفراد 26 دقيقة | في المونديال
تايكوندو - جنى خطاب تتوج بفضية بطولة الجائزة الكبرى في روما 41 دقيقة | رياضة نسائية
مدرب المغرب يوضح موقف أكرد من المشاركة في كأس العالم 49 دقيقة | في المونديال
حسم مشاركة تمبكتي أمام السنغال قبل اللقاء بساعات ساعة | في المونديال
هازارد: كأس العالم بطولة صعبة لتحقيقها.. وكنا قريبين من اللقب ساعة | في المونديال
الجزائر تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لكأس العالم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530512/تايكوندو-جنى-خطاب-تتوج-بفضية-بطولة-الجائزة-الكبرى-في-روما