تايكوندو - جنى خطاب تتوج بفضية بطولة الجائزة الكبرى في روما

توجت جني خطاب، لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، بالميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى العالمية 2026 والتي أقيمت في روما.

وتلعب جنى خطاب لاعبة وادي دجلة ضمن منافسات وزن تحت 49 كجم.

وخسرت جنى المباراة النهائية أمام الروسية أليسا أنجيلوفا.

ونجحت جنى في نصف النهائي التغلب على الإسبانية أدريانا كريزو إجلاسيوس بشوطين مقابل شوط واحد في مباراة ماراثونية تم حسمها بنتيجة 7-6 في الشوط الفاصل.

وجاء مشوار جنى في البطولة كالآتي:

دور 32: الفوز على دزيلا ماكاس لاعبة البوسنة والهرسك 2-0 (6-0، 16-2).

دور 16: الفوز على نوديرا أخميدوفا لاعبة كازاخستان 2-1 (0-0، 0-0، 6-6) بأفضلية لصالح البطلة المصرية.

دور الثمانية: الفوز على الروسية ميلانا بيكولوفا 2-0 (6-4، 2-2)

نصف النهائي: الفوز على الإسبانية أدريانا إجلاسيوس 2-1 (4-3، 2-10، 7-6).

النهائي: الخسارة من الروسية أليسا أنجيلوفا 0-2 (10-27، 15-21).

وتقام 4 نسخ من منافسات بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو في العام وكانت البداية مع نسخة روما.

أما النسخة الثانية فستكون في موجو بكوريا الجنوبية من 5 إلى 7 سبتمبر ثم النسخة الثالثة في باريس عاصمة فرنسا من 9 إلى 11 أكتوبر وتختتم منافسات الجائزة الكبرى بنسخة أستانا في كازاخستان يومي 28 و29 نوفمبر.

وحققت جنى خطاب برونزية بطولة العالم في الصين والتي أقيمت أكتوبر 2025.

وتألقت جنى في موسم 2025 فبخلاف برونزية بطولة العالم، حققت ذهبية بطولة ألمانيا المفتوحة وذهبية كأس الرئيس.

كما توجت بفضية أستراليا المفتوحة في نفس الموسم.