مدرب المغرب يوضح موقف أكرد من المشاركة في كأس العالم

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 14:34

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - نايف أكرد

أوضح محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي موقف مدافعه نايف أكرد من المشاركة في كأس العالم.

ويتواجد أكرد مع منتخب المغرب في الولايات المتحدة استعداد للمونديال، لكن لم يتعاف نهائيا من الإصابة التي أبعدته لشهور.

وقال وهبي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "نايف أكرد يسير حسب الخطة والبروتوكول الذي وضعناه منذ البداية. سنمنحه هذا الأسبوع أيضا، وسيواصل التدريبات".

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وأضاف "سنعرف حالته بدقة، وعند التأكد من وضعه سنتخذ القرار المناسب".

وأكمل "لقد رأيناه معنا في أرضية الملعب، وهذا أمر إيجابي جدا، وهو لاعب مهم جدا داخل المجموعة، ونشعر بقيمته".

وتابع مدرب المغرب "سنرى وضع أكرد ووضع باقي اللاعبين، لكننا نبقى متفائلين".

وكان المنتخب المغربي، قد أنهى تحضيراته للمشاركة في كأس العالم، بالتعادل أمام نظيره النرويجي بنتيجة هدف لمثله، في مباراة عرفت إصابة الثنائي نصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي.

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ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع البرازيل واسكتلندا وهاييتي.

المغرب نايف أكرد محمد وهبي
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