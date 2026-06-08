هازارد: كأس العالم بطولة صعبة لتحقيقها.. وكنا قريبين من اللقب

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 14:03

كتب : FilGoal

إدين هازارد - بلجيكا - كندا

يؤمن إيدين هازارد لاعب منتخب بلجيكا السابق أن بطولة كأس العالم صعبة لتحقيقها بالرغم أن فريقه كان قريبا منها سابقا.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة رفقة مصر وإيران ونيوزيلندا.

وقال هازارد في تصريحات عبر موقع فيفا: "كأس العالم بطولة صعبة للغاية، نعم كان بإمكاننا الفوز بها، لكن الأمر ليس سهلا".

أخبار متعلقة:
قبل المواجهة المرتقبة.. كيف استعد منتخب بلجيكا لمواجهة مصر كأس العالم – التجربة الأخيرة قبل مواجهة مصر.. بلجيكا تضرب تونس بخماسية وديا منافس مصر - صفوف بلجيكا تكتمل بانضمام تروسارد منافس مصر - بلجيكا تفوز على كرواتيا وديا بثنائية تيليمانس ولوكاكو

واستعاد هازارد ذكرياته مع البطولة، بداية من نسخة 2014 قائلا: "كانت تجربة مهمة لنا، وصلنا لربع النهائي وخسرنا أمام الأرجنتين، وكنا نستطيع تقديم الأفضل".

وأضاف "ما قدمناه في 2014 ساعدنا على التطور لما حدث بعد ذلك".

وتابع "أما في نسخة 2018 فكنت في أفضل حالاتي بدنيا وذهنيا، وقدمنا بطولة كبيرة".

وواصل "خسرنا أمام فرنسا في نصف النهائي، لكننا قدمنا كل ما لدينا، ولا يمكن لوم أنفسنا".

وأنهى منتخب بلجيكا البطولة في المركز الثالث بعد الفوز على إنجلترا، في أفضل إنجاز بتاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وأردف "أما في نسخة 2022 كنا نحتاج فقط للفوز على كرواتيا للتأهل، لم نكن بعيدين كما يعتقد البعض".

وبسؤاله عن توقعاته للنسخة الحالية أجاب "بلجيكا ليست المرشح الأول، وهذا قد يساعد اللاعبين على اللعب بحرية أكبر".

واختتم هازارد تصريحاته "أثق في اللاعبين والمدرب لتقديم بطولة مميزة".

وينطلق كأس العالم 2026 يوم الخميس المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

هازارد بلجيكا كأس العالم
نرشح لكم
مدرب المغرب يوضح موقف أكرد من المشاركة في كأس العالم حسم مشاركة تمبكتي أمام السنغال قبل اللقاء بساعات الجزائر تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لكأس العالم الشناوي: يمكننا تحقيق إنجاز مميز في كأس العالم.. وبالنسبة لي مصمم على الفوز باللقب رياض محرز يتحدث عن مواجهة الأرجنتين المرتقبة الكشف عن موعد المران الأول لمنتخب مصر في مقر إقامته بأمريكا سلامي: منتخب الأردن استفاد من تجربة كولومبيا رغم الخسارة بروس: غير سعيد بتسريب لقطات من مباراة جامايكا.. ومدرب المكسيك يعرفنا جيدا
أخر الأخبار
تايكوندو - جنى خطاب تتوج بفضية بطولة الجائزة الكبرى في روما 10 دقيقة | رياضة نسائية
مدرب المغرب يوضح موقف أكرد من المشاركة في كأس العالم 18 دقيقة | في المونديال
حسم مشاركة تمبكتي أمام السنغال قبل اللقاء بساعات 39 دقيقة | في المونديال
هازارد: كأس العالم بطولة صعبة لتحقيقها.. وكنا قريبين من اللقب 49 دقيقة | في المونديال
الجزائر تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لكأس العالم ساعة | في المونديال
الشناوي: يمكننا تحقيق إنجاز مميز في كأس العالم.. وبالنسبة لي مصمم على الفوز باللقب ساعة | في المونديال
رياض محرز يتحدث عن مواجهة الأرجنتين المرتقبة ساعة | في المونديال
اسكواش - تحديد الثماني المتأهل لبطولة السلسلة الختامية بعد نهاية الموسم ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530509/هازارد-كأس-العالم-بطولة-صعبة-لتحقيقها-وكنا-قريبين-من-اللقب