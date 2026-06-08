هازارد: كأس العالم بطولة صعبة لتحقيقها.. وكنا قريبين من اللقب

يؤمن إيدين هازارد لاعب منتخب بلجيكا السابق أن بطولة كأس العالم صعبة لتحقيقها بالرغم أن فريقه كان قريبا منها سابقا.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة رفقة مصر وإيران ونيوزيلندا.

وقال هازارد في تصريحات عبر موقع فيفا: "كأس العالم بطولة صعبة للغاية، نعم كان بإمكاننا الفوز بها، لكن الأمر ليس سهلا".

واستعاد هازارد ذكرياته مع البطولة، بداية من نسخة 2014 قائلا: "كانت تجربة مهمة لنا، وصلنا لربع النهائي وخسرنا أمام الأرجنتين، وكنا نستطيع تقديم الأفضل".

وأضاف "ما قدمناه في 2014 ساعدنا على التطور لما حدث بعد ذلك".

وتابع "أما في نسخة 2018 فكنت في أفضل حالاتي بدنيا وذهنيا، وقدمنا بطولة كبيرة".

وواصل "خسرنا أمام فرنسا في نصف النهائي، لكننا قدمنا كل ما لدينا، ولا يمكن لوم أنفسنا".

وأنهى منتخب بلجيكا البطولة في المركز الثالث بعد الفوز على إنجلترا، في أفضل إنجاز بتاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وأردف "أما في نسخة 2022 كنا نحتاج فقط للفوز على كرواتيا للتأهل، لم نكن بعيدين كما يعتقد البعض".

وبسؤاله عن توقعاته للنسخة الحالية أجاب "بلجيكا ليست المرشح الأول، وهذا قد يساعد اللاعبين على اللعب بحرية أكبر".

واختتم هازارد تصريحاته "أثق في اللاعبين والمدرب لتقديم بطولة مميزة".

وينطلق كأس العالم 2026 يوم الخميس المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا