الجزائر تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا لكأس العالم

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 13:47

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر

وصل المنتخب الجزائري إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

واستقبل المنتخب قبل السفر عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري.

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وحقق المنتخب الجزائري الفوز في آخر ودياته أمام هولندا بهدف سجله أنيس حاج عيسى، والذي أقيم في مدينة روتردام الهولندية.

ويلتقي المنتخب الجزائري وديا أمام بوليفيا يوم الأربعاء 10 يونيو قبل يوم من انطلاق المونديال.

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وتضم قائمة الجزائر التي أعلنها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، 26 لاعبا جاءت كالتالي:

الحراس: لوكا زيدان (غرناطة) - أسامة بنبوط (اتحاد العاصمة) - ميلفين ماستيل (استاد نيون) - عبد اللطيف رمضان (مولودية الجزائر).

الدفاع: رفيق بلغالي (هيلاس فيرونا) - سمير شرقي (باريس) - ريان إيت نوري (مانشستر سيتي) - خاوين هدام (يونج بويز) - عيسى مندي (ليل) - رامي بنسبعيني (بوروسيا دورتموند) - زين الدين بلعيد (شبيبة القبائل) - أشرف عبادة (اتحاد العاصمة) - محمد أمين توجاي (الترجي).

الوسط: نبيل بنطالب (ليل) - هشام بودوي (نيس) - حسام عوار (اتحاد جدة) - فارس شايبي (آينتراخت فرانكفورت) - إبراهيم مازة (باير ليفركوزن) - ياسين تطراوي (شارلوا) - رامز زروقي (فيينورد).

الهجوم: محمد أمين عمورة (فولفسبورج) - نادر بنبوعلي (إتو) - عادل بولبينة (الدحيل) - فارس قدجيميس (فروسينوني) - أمين جويري (أولمبيك مارسيليا) - أنيس حج موسى (فيينورد) - رياض محرز (أهلي جدة).

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة بجانب الأرجنتين والأردن والنمسا.

ويبدأ المنتخب الجزائري مشواره بمواجهة الأرجنتين يوم الأربعاء 17 يونيو، ثم مواجهةة الأردن يوم 23 يونيو، قبل ختام منافسات دور المجموعات بمواجهة النمسا يوم 28 يونيو.

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الجزائر كأس العالم 2026
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