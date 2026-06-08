الشناوي: يمكننا تحقيق إنجاز مميز في كأس العالم.. وبالنسبة لي مصمم على الفوز باللقب

أعرب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن ثقته في تحقيق إنجاز مميز بالنسخة الحالية في كأس العالم.

محمد الشناوي النادي : الأهلي مصر

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم للمرة الرابعة حيث يواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في المجموعة السابعة.

ويصر الشناوي على حلم التتويج بلقب كأس العالم رغم اعترافه بافتقار المنتخب للخبرة في البطولة.

وقال محمد الشناوي في تصريحات عبر موقع فيفا: "كأس العالم مناسبة تاريخية لأي لاعب، وحلم يسعى إليه كل لاعب كرة قدم لتحقيقه، وسبق وأن حققت هذا الحلم في 2018 والآن أستعد للمشاركة مجددا".

وتابع "كأس العالم حدث عالمي بكل معنى للكلمة، وفخور بشدة لتمثيل بلادي في هذا الحدث الذي كان حلما يراودني دائما".

وبسؤاله عن التصفيات أوضح "تأهلنا كان أسهل هذه المرة، كنا في غاية التركيز طوال التصفيات، وكان الأمر صعبا لكننا حافظنا على تركيزنا كفريق والانتصارات المبكر منحتنا دفعة معنوية كبيرة جعلت الطريق أسهل بعد ذلك".

وأضاف "بالطبع أتذكر أول مباراة لي في كأس العالم والتي كانت بعد غياب المنتخب عن البطولة 28 عاما، لم ننم ليلة مباراة أوروجواي من فرط الحماس والتركيز، ومعظم اللاعبين الذين شاركوا لم يناموا وقتها".

وشدد الشناوي "لعب أول مباراة في كأس العالم بعد غياب طويل كان حلما تحقق لنا جميعا، وجميع المشجعين المصريين في جميع أنحاء مصر كانوا ينتظرون المباراة بفارغ الصبر أيضا".

وتابع "الحمد لله أمام أوروجواي قدمت أداء قويا وحصلت على جائزة أفضل لاعب في المباراة، كانت لحظة استثنائية بالنسبة لي، ولم أتوقع الفوز بها أبدا لكنها كانت ثمرة جهد كبير بذلناه جميعا، وأتمنى من الله أن يوفقنا في البطولة الحالية".

وكشف حارس مرمى منتخب مصر "يفتقر منتخب مصر للخبرة في كأس العالم، فلم نتأهل منذ 28 عاما قبل نسخة 2018، لذلك كانت النتائج طبيعية لفقر الخبرة، لكننا اكتسبنا خبرة كبيرة من خلال خوض مباريات ضد منتخبات عالمية كبرى".

وشدد "بإمكاننا تحقيق إنجاز مميز في النسخة الحالية من كأس العالم، علينا تحديد طموحاتنا وأهدافنا بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية".

وأضاف "شاركت أنا ومحمد صلاح وتريزيجيه في كأس العالم من قبل ويمكننا نقل هذه الخبرة إلى بقية الفريق ومساعدتهم على التأقلم مع أجواء البطولة، واستعداداتنا أمام منتخبات قوية يصب في مصلحتنا لنصبح في أقصى جاهزية".

أما عن كأس العالم الذي يحلم به فقال الشناوي: "بالنسبة لي أنا مصمم على الفوز باللقب، لكنه بالتأكيد أمرا صعبا بدون شك، لكن هدفي وطموحي دائما الفوز بالبطولة".

وواصل "أدرك تماما قوة الفرق المشاركة، نتحدث فيما بيننا عن طموحاتنا ونسير فيها خطوة بخطوة، والهدف الأول هو تجاوز دور المجموعات، أما إذا سألتني عن حلمي فسيكون رفع كأس العالم".

وأردف "أعتقد أنه حال تجاوزنا دور المجموعات سيكون ذلك إنجازا هائلا بالنسبة للفريق".

وعن افتتاح مشوار الفراعنة قال: "مباراة بلجيكا ستكون حاسمة بالنسبة لنا، واجهناهم من قبل لكن بالطبع الأمور مختلفة تماما الآن، والظروف ستكون مختلفة أيضا".

واختتم الشناوي تصريحاته "الأهم أن ندخل مباراة بلجيكا بثقة عالية ووقتها سنتمكن من تحقيق الفوز إن شاء الله".

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة بلجيكا مساء يوم الإثنين المقبل.

وكان منتخب مصر قد استعد وديا بالفوز على روسيا بهدف دون مقابل والخسارة من البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد.