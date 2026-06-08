رياض محرز يتحدث عن مواجهة الأرجنتين المرتقبة

أوضح رياض محرز قائد المنتخب الجزائري أن فريقه جاهز لخوض المواجهة المرتقبة ضد نظيره الأرجنتيني حامل لقب كأس العالم.

ويصطدم منتخب الجزائر بالأرجنتين في الجولة الافتتاحية لكأس العالم يوم 17 يونيو.

وقال محرز عقب وصوله للولايات المتحدة: "نحن هنا لنحاول القيام بشيء يجعل عائلاتنا وبلدنا فخورين بنا، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا".

وأضاف مواجهة ستكون مباراة جيدة، ونتعامل معها كما نتعامل مع أي مباراة أخرى، مع الحفاظ على نفس مستوى التركيز".

وتابع "سنرى ما سيحدث، فما زال أمامنا أسبوع للتحضير، لكننا جاهزون".

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة بجانب الأرجنتين والأردن والنمسا.

يقود رياض محرز الاختيارات الهجومية للجزائر في المونديال.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: لوكا زيدان (غرناطة) -أسامة بنبوط (اتحاد العاصمة) - ميلفين ماستيل (استاد نيون) - عبد اللطيف رمضان (مولودية الجزائر).

الدفاع: رفيق بلغالي (هيلاس فيرونا) - سمير شرقي (باريس) - ريان إيت نوري (مانشستر سيتي) - خاوين هدام (يونج بويز) - عيسى مندي (ليل) - رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند) - زين الدين بلعيد (شبيبة القبائل) - أشرف عبادة (اتحاد العاصمة) - محمد أمين توجاي (الترجي).

الوسط: نبيل بنطالب (ليل) - هشام بودوي (نيس) - حسام عوار (اتحاد جدة) - فارس شايبي (آينتراخت فرانكفورت) - إبراهيم مازة (باير ليفركوزن) - ياسين تطراوي (شارلوا) - رامز زروقي (فيينورد).

الهجوم: محمد أمين عمورة (فولفسبورج) - نادر بنبوعلي (إتو) - عادل بولبينة (الدحيل) - فارس قدجيميس (فروسينوني) - أمين جويري (أولمبيك مارسيليا) - أنيس حج موسى (فيينورد) - رياض محرز (أهلي جدة).