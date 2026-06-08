اسكواش - تحديد الثماني المتأهل لبطولة السلسلة الختامية بعد نهاية الموسم

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 13:17

كتب : FilGoal

أمينة عرفي - نور الشربيني - اسكواش

اختتمت منافسات الموسم الجاري من بطولة الاسكواش بعد نهاية بطولة بريطانيا المفتوحة للرجال والسيدات.

وتعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة واحدة من أعرق بطولات اللعبة عبر تاريخها.

وتوجت أمينة عرفي بلقب السيدات للمرة الأولى في تاريخها لتصبح أصغر لاعبة تتوج باللقب، بينما على مستوى الرجال حصد مصطفى عسل الوصافة بعد انسحابه أمام النيوزلندي بول كول عقب تعرضه لوعكة صحية.

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وبعد نهاية الموسم تم تحديد اللاعبين متأهلين لبطولة السلسلة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في الموسم على مستوى الرجال ومثلهم في السيدات.

وعلى مستوى السيدات تأهلت كل من أمينة عرفي وهانيا الحمامي ونور الشربيني وفيروز أبو الخير من مصر.

بينما على مستوى الرجال تأهل كل من مصطفى عسل وكريم عبد الجواد ويوسف إبراهيم ومحمد زكريا من مصر.

وتقام منافسات السلسلة الختامية في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري.

ويبلغ إجمالي جوائز البطولة 355 ألف على مستوى منافسات الرجال ومثلهم للسيدات.

اسكواش نور الشربيني أمينة عرفي
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