الكشف عن موعد المران الأول لمنتخب مصر في مقر إقامته بأمريكا

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 13:09

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

يخوض منتخب مصر مرانه الأول في مدينة سبوكين بولاية واشنطن اليوم الإثنين، استعدادا لانطلاق كأس العالم.

وكشف اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي، عن موعد المران الأول "منتخب مصر يخوض تدريبه الأول في سبوكين 11:30 صباح اليوم بتوقيت الولايات المتحدة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادا لمواجهة بلجيكا."

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بلجيكا يوم 15 يونيو الجاري في الجولة الأولى لبطولة كأس العالم 2026.

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ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سبوكين مقر إقامة المنتخب، استعدادا لانطلاق كأس العالم 2026، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة، بعد رحلة استمرت 4 ساعات.

وخسر منتخب مصر من البرازيل 2-1 في الودية الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في المباراة التي أقيمت على ملعب هانجتون بنك فيلد في ولاية أوهايو.

وتعد المسافة بين ولاية أوهايو ومطار سبوكين في ولاية واشنطن حوالي 3386 كيلو متر، وتستغرق رحلة الطيران حوالي 6 ساعات وربع.

وتعد ولاية واشنطن "The State Of Washington" ليست العاصمة، إذ أن العاصمة تسمى Washington DC.

ويلتقي المنتخب المصري يوم الإثنين المقبل أمام بلجيكا في افتتاحية مباريات الفريقين بالمونديال.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران ونيوزيلندا.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقا لبرنامج منتخب مصر في أمريكا فسيستمر في سبوكين حتى يوم 13 يونيو إذ سيسافر إلى ولاية سياتل الساعة الثالثة صباح 14 يونيو لمواجهة بلجيكا.

وستكون مباراة بلجيكا هي الأولى للفراعنة في كأس العالم 2026 ثم لقاء نيوزيلندا في الجولة الثانية، وختام دور المجموعات ضد إيران.

منتخب مصر كأس العالم
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