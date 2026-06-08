طبيب منتخب الدنمارك: إريكسن بخير وسيعود لمنزله قريبا

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 12:48

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - الدنمارك أمام أوكرانيا

كشف مورتين بوسين طبيب منتخب الدنمارك، عن مستجدات إصابة كريستيان إيكسن.

كريستيان إريكسن

النادي : فولفسبورج

الدنمارك

وسقط إريكسن فاقدا للوعي خلال مباراة الدنمارك وأوكرانيا الودية استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال بوسين عبر حساب منتخب الدنمارك على إكس: "تحدثت مع كريستيان إريكسن هذا الصباح، وهو بخير، إنه مع عائلته ومعنوياته عالية."

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وأضاف "من المتوقع أن يتمكن من العودة إلى منزله قريبا."

وأتم "نحن نولي اهتماماً جيداً باللاعبين والطاقم ونبقى على اتصال منتظم معهم."

ماذا حدث

الدنمارك كانت تواجه أوكرانيا وديا استعدادا لكأس العالم، وخلال الدقيقة 65 كان إريكسن يستعد للضغط على مدافع أوكرانيا الذي أخرج الكرة إلى رمية تماس بالخطأ.

وفي لحظة ظهر إريكسن وهو يشعر من ألم في الصدر قبل أن يسقط على الأرض ويتدخل الجهاز الطبي بشكل سريع لإنعاشه.

وبالفعل نجح الجهاز الطبي في إنعاش إريكسن بشكل طبيعي ليغادر الملعب وهو في وعيه الكامل.

وعلى الرغم من استعادة وعي إريكسن، إلا أن الحكم قرر إلغاء المباراة بشكل نهائي عند الدقيقة 75.

ومن المقرر أن يخضع النجم الدنماركي لفحوصات طبية لمعرفة سبب ما حدث خلال المستشفى.

وكانت النتيجة تشير لتقدم الدنمارك بهدفين مقابل هدف.

سجل ثنائية الدنمارك في المباراة كل من باتريك دورجو وخواكيم مييهلي، بينما أحرز فيكتور تسيجانكوف هدف أوكرانيا

واقعة سقوط إريكسن تذكر بما حدث له خلال بطولة يورو 2021 عندما توقف قلبه خلال مواجهة الدنمارك ضد فنلندا.

وبسبب تلك الحادثة ابتعد إريكسن عن الملاعب لمدة 8 أشهر ونصف قبل أن يعود من بوابة برينتفورد.

وانضم إريكسن إلى فولفسبورج الألماني في بداية الموسم الحالي.

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