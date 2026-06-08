فوت ميركاتو: الزلزولي قد يغيب عن كأس العالم

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 12:37

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي

ذكر موقع فوت ميركاتو أن الفحوصات التي خضع لها عبد الصمد الزلزولي جناح المغرب أكدت تعرضه لإصابة قوية.

وأصيب الزلزولي في لقاء المغرب الودي ضد النرويج يوم الأحد، قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026 يوم الخميس المقبل.

وأفاد التقرير أن الفحوصات أثبتت إصابة الزلزولي بالتواء في الرباط الداخلي للركبة، وهي إصابة من المرجح أن تحرمه من المشاركة في كأس العالم.

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وسيخضع الزلزولي لفحوصات إضافية، لكن من المتوقع أن يغيب لمدة 3 إلى 4 أسابيع، وفقا للتقرير.

ويترقب محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي نتائج الفحوصات الإضافية التي يخضع لها الثنائي نصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي بعد إصابتهما في لقاء النرويج الودي.

وقال وهبي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "نخرج بانطباع جيد رغم أننا لم نحقق الفوز، لكننا قدمنا أشياء إيجابية أمام منافس قوي، وهو ما يجعل مثل هذه المباريات مفيدة للغاية".

وأضاف "كما حرصنا على إعطاء الفرصة للعديد من اللاعبين، وتدبير أوقات مشاركتهم، رغم أن التغييرات الكثيرة، تؤثر أحيانا على إيقاع الفريق".

وشهدت المباراة إصابة ثنائي منتخب المغرب نصير مزراوي وعبد الصمد الزلزولي، وخرج كل منهما بالشوط الأول.

وأوضح: "ما يشغلني حاليا هو الإصابات التي ضربت نصير مزروي وعبد الصمد الزلزولي، ننتظر نتائج الفحوصات".

المباراة كانت هي الأخيرة لكلا المنتخبين قبل انطلاق المونديال.

تقدم براهيم دياز بالهدف الأول للمغرب في الدقيقة الثامنة بصناعة من الزلزولي قبل إصابته.

وصمد دفاعات المغرب حتى الدقيقة 75، قبل أن يسجل مارتن أوديجارد هدف التعادل للنرويج مستغلا تمريرة من أوسكار بوب داخل منطقة الجزاء ليسجل أوديجارد مباشرة في الشباك.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع البرازيل واسكتلندا وهاييتي.

بينما يلعب منتخب النرويج في المجموعة التاسعة مع فرنسا والعراق والسنغال.

منتخب المغرب كان قد حصل على المركز الرابع في النسخة الماضية من كأس العالم.

بينما يشارك منتخب النرويج في المونديال لأول مرة منذ نسخة عام 2002.

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