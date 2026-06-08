مدرب النرويج يهاجم منتخب أسكتلندا بعد إلغاء مباراة ودية

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 12:34

كتب : FilGoal

ستاله سولباكن - مدرب النرويج

هاجم ستاله سولباكن مدرب منتخب النرويج قرار اسكتلندا بإلغاء مباراة ودية كانت مقررة بين المنتخبين قبل كأس العالم.

وكان من المفترض إقامة المباراة الودية خلف الأبواب المغلقة في معسكر أسكتلندا بمدينة شارلوت، بهدف منح اللاعبين البدلاء فرصة المشاركة قبل البطولة.

لكن المنتخب الأسكتلندي قرر إلغاء اللقاء في اللحظات الأخيرة بداعي وجود بعض المشاكل البدنية البسيطة داخل الفريق.

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وقال سولباكن في تصريحات للصحفيين "الأمر كان مفاجئا جدا بالنسبة لي، وما حدث غير احترافي".

وأضاف "من غير المقبول ألا يتواصل المدرب معي بشكل مباشر، وأن يتم إبلاغنا عبر مدير الفريق بعد انتهاء التدريب".

وكانت النرويج قد تعادلت 1-1 مع المغرب في مباراة ودية، قبل أيام من انطلاق كأس العالم.

وتابع "لا أعتقد أن الإصابات التي تحدثوا عنها حدثت في الحصة الأخيرة، هذا أمر مخيب للآمال".

وأوضح "علينا التعايش مع هذا القرار، لذلك قمنا ببعض التعديلات في مباراتنا الودية الأخيرة أمام المغرب".

كما انتقد بريد هانجيلاند المسؤول في المنتخب النرويجي القرار، قائلا: "عملنا على تنظيم هذه المباراة لعدة أشهر، ومن المحرج إلغاؤها قبل أيام قليلة".

وأضاف "كان هناك العديد من الاتفاقات، ثم فجأة تراجعوا عن خوض المباراة، هذا أمر ضعيف".

ويستعد منتخب النرويج لمواجهة العراق يوم 17 يونيو في افتتاح مشواره بالبطولة، بينما يلتقي منتخب اسكتلندا مع هايتي يوم 14 يونيو.

ويشارك منتخب النرويج للمرة الرابعة في تاريخه بكأس العالم والأولى منذ 1998.

ويعد دور الـ 18 أفضل إنجاز تحقق في نسختي 1938 و1998 وكلاهما في فرنسا.

ويتواجد منتخب النرويج في مجموعة الموت بكأس العالم رفقة فرنسا والسنغال والعراق.

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