دي لا فوينتي: يامال ونيكو ويليامز جاهزان للمشاركة أمام كاب فيردي

أكد لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا جاهزية لامين يامال ونيكو ويليامز لانطلاق مشوار إسبانيا كأس العالم.

بسبب معاناتهما من آلام في الفخذ الأيسر، لم يسافر الجناحان مع بعثة المنتخب الإسباني إلى مدينة بويبلا المكسيكية، استعداداً للمباراة الودية الأخيرة أمام بيرو فجر الثلاثاء.

وقال دي لا فوينتي للصحفيين: "لامين يامال ونيكو ويليامز جاهزان للمشاركة أمام كاب فيردي".

وأضاف "نأسف لعدم وجودهما معنا، لكن الجهاز الطبي والمعدون البدنيون أوصوا ببقائهما في المعسكر الأساسي بالولايات المتحدة".

ويأتي هذا القرار كإجراء احترازي لتجنب تفاقم الإصابة قبل الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الإسباني.

ويُعد تعافي نيكو ويليامز ولامين يامال خبراً إيجابياً للغاية لإسبانيا، نظراً للدور المهم الذي يلعبه الثنائي في الخط الهجومي للمنتخب.

وغاب يامال وويليامز عن المباراة الودية أمام العراق يوم الخميس الماضي.

قبل هذه المباراة، قال لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا في مؤتمر صحفي: "يامال لن يشارك في المباراة الودية أمام العراق، مثل نيكو ويليامز وميكيل ميرينو".

وأضاف "إذا استمر كل شيء كما هو عليه الآن، فقد يكون يامال جاهزاً للمشاركة كأساسي في أول مباراة لنا بالمونديال ضد كاب فيردي".

ويفتتح اللاروخا مشواره في المونديال بمواجهة كاب فيردي يوم 15 يونيو الجاري.

وكانت تقارير قد توقعت غياب يامال عن أول مباراتين لإسبانيا في مرحلة المجموعات، ضد كاب فيردي والسعودية، بعد عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وكان يامال يخوض برنامجه التأهيلي في مدينة خوان جامبر الرياضية، بهدف تجنب أي إجهاد أو انتكاسة قد تؤدي إلى غيابه عن البطولة بالكامل، خاصة بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر في 22 أبريل أمام سيلتا فيجو.

وذلك قبل أن ينضم لصفوف منتخب إسبانيا.

وينطلق كأس العالم يوم الخميس المقبل.

وخاض لامين يامال مع برشلونة الموسم الحالي 44 مباراة، مسجلا 23 هدفا وصنع 18 آخرين.

وكان أحد أهم أسباب تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني.