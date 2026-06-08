رغم اقتراب تعافيه.. حارس السعودية الأساسي يغيب أمام السنغال

اقترب نوَاف العقيدي، حارس مرمى المنتخب السعودي من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن العقيدي أنهى برنامجه العلاجي بنجاح، وبدأ المرحلة التأهيلية الأخيرة في مؤشر إيجابي على تطوُّر حالته الصحية، واقترابه من استعادة جاهزيته الكاملة.

وأضافت أن الجهازين الطبي واللياقي كثَّفا من برنامج تأهيل الحارس الدولي خلال الأيام الماضية.

ويتابع اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، بشكل مستمر تطوُّر حالة الصحية للعقيدي عبر التقارير اليومية التي يُقدِّمها الجهاز الطبي.

ومن المرجح ألا يشارك الحارس في مباراة السنغال التجريبية، فجر الأربعاء، التي تُمثِّل آخر اختبارات الأخضر قبل خوض منافسات المونديال.

وشارك العقيدي في 12 مباراةً مع النصر بمختلف المسابقات في الموسم المنتهي أخيرًا، واستقبل 12 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في أربع مناسبات.

وعلى الصعيد الدولي، خاض الحارس السعودي 22 مباراةً بقميص الأخضر، تلقَّى فيها 28 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في سبع مواجهات.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في كأس العالم بملاقاة أوروجواي، 15 يونيو الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثامنة، التي تضمُّ أيضًا منتخبَي إسبانيا، والرأس الأخضر.