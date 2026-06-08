محمد صلاح: كل فريق في المجموعة لديه فرصة.. ونتمنى أن نذهب بعيدا في كأس العالم

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 11:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

عبر محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن أمنيته بالتأهل والذهاب بعيدا في بطولة كأس العالم 2026.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها سكاي سبورتس "نحتاج إلى التركيز على معسكرنا، والتدريب بجدية."

وأضاف بعد وصول بعثة منتخب مصر إلى مقر إقامته في مدينة سبوكين بولاية واشنطن "نريد أن نجعل الجماهير فخورين بنا، وسنفعل كل ما في وسعنا."

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ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران ونيوزيلندا.

وعن المجموعة التي تضم منتخب مصر، قال صلاح "إنها مجموعة صعبة، وكل فريق لديه فرصة."

وأتم "سنقدم كل ما لدينا ونتمنى أن نتأهل ونذهب بعيدا في كأس العالم."

وخسر منتخب مصر من البرازيل 2-1 في الودية الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في المباراة التي أقيمت على ملعب هانجتون بنك فيلد في ولاية أوهايو.

ووصلت بعثة منتخب مصرب إلى مدينة سبوكين في ولاية واشنطن، مقر إقامة المنتخب، استعدادا لانطلاق كأس العالم 2026.

واستغرفت رحلة المنتخب نحو سبوكين، حوالي 4 ساعات.

وتنقل المنتخب إلى المدينة بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة بلجيكا.

وتعد المسافة بين ولاية أوهايو ومطار سبوكين في ولاية واشنطن حوالي 3386 كيلو متر، وتستغرق رحلة الطيران حوالي 6 ساعات وربع.

وتعد ولاية واشنطن "The State Of Washington" ليست العاصمة، إذ أن العاصمة تسمى Washington DC.

ويلتقي المنتخب المصري يوم الإثنين المقبل أمام بلجيكا في افتتاحية مباريات الفريقين بالمونديال.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقا لبرنامج منتخب مصر في أمريكا فسيستمر في سبوكين حتى يوم 13 يونيو إذ سيسافر إلى ولاية سياتل الساعة الثالثة صباح 14 يونيو لمواجهة بلجيكا.

وستكون مباراة بلجيكا هي الأولى للفراعنة في كأس العالم 2026 ثم لقاء نيوزيلندا في الجولة الثانية، وختام دور المجموعات ضد إيران.

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