رحلة استغرقت 4 ساعات.. منتخب مصر يصل إلى مقر إقامته خلال كأس العالم

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 11:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

وصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سبوكين في ولاية واشنطن، مقر إقامة المنتخب، استعدادا لانطلاق كأس العالم 2026.

واستغرفت رحلة المنتخب نحو سبوكين، حوالي 4 ساعات.

وتنقل المنتخب إلى المدينة بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة بلجيكا في افتتاحية مباريات المجموعة.

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وخسر منتخب مصر من البرازيل 2-1 في الودية الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في المباراة التي أقيمت على ملعب هانجتون بنك فيلد في ولاية أوهايو.

وتعد المسافة بين ولاية أوهايو ومطار سبوكين في ولاية واشنطن حوالي 3386 كيلو متر، وتستغرق رحلة الطيران حوالي 6 ساعات وربع.

وتعد ولاية واشنطن "The State Of Washington" ليست العاصمة، إذ أن العاصمة تسمى Washington DC.

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ويلتقي المنتخب المصري يوم الإثنين المقبل أمام بلجيكا في افتتاحية مباريات الفريقين بالمونديال.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران ونيوزيلندا.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ووفقا لبرنامج منتخب مصر في أمريكا فسيستمر في سبوكين حتى يوم 13 يونيو إذ سيسافر إلى ولاية سياتل الساعة الثالثة صباح 14 يونيو لمواجهة بلجيكا.

وستكون مباراة بلجيكا هي الأولى للفراعنة في كأس العالم 2026 ثم لقاء نيوزيلندا في الجولة الثانية، وختام دور المجموعات ضد إيران.

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