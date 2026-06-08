مواعيد مباريات الإثنين 8 يونيو 2026 - نهائي كأس العاصمة.. ووديات قبل كأس العالم

يقام اليوم الإثنين، نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري.

كما تقام مواجهة ودية في إطار الاستعدادا لانطلاق كأس العالم 2026.

ويمكنك معرفة كافة مباريات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، من خلال الضغط هنا

مباريات اليوم

نهائي كأس عاصمة مصر

إنبي × المصري الساعة 8 مساءً.. عبر قناة أون سبورت ماكس

مباراة تحديد المركز الثالث في كأس عاصمة مصر

زد × وادي دجلة الساعة 5 مساءً عبر قناة أون سبورت ماكس

مباريات ودية

فرنسا × أيرلندا الشمالية الساعة 10:10 مساءً

هولندا × أوزبكستان الساعة 9:45 مساءً

بيرو × إسبانيا 5 صباح يوم الثلاثاء