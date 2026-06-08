مواعيد مباريات الإثنين 8 يونيو 2026 - نهائي كأس العاصمة.. ووديات قبل كأس العالم

الإثنين، 08 يونيو 2026 - 10:48

كتب : FilGoal

عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين ثنائي المصري بعد الفوز على زد

يقام اليوم الإثنين، نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري.

كما تقام مواجهة ودية في إطار الاستعدادا لانطلاق كأس العالم 2026.

ويمكنك معرفة كافة مباريات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، من خلال الضغط هنا

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مباريات اليوم

نهائي كأس عاصمة مصر

إنبي × المصري الساعة 8 مساءً.. عبر قناة أون سبورت ماكس

مباراة تحديد المركز الثالث في كأس عاصمة مصر

زد × وادي دجلة الساعة 5 مساءً عبر قناة أون سبورت ماكس

مباريات ودية

فرنسا × أيرلندا الشمالية الساعة 10:10 مساءً

هولندا × أوزبكستان الساعة 9:45 مساءً

بيرو × إسبانيا 5 صباح يوم الثلاثاء

كأس العاصمة مواعيد مباريات اليوم
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