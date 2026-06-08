مواعيد مباريات الإثنين 8 يونيو 2026 - نهائي كأس العاصمة.. ووديات قبل كأس العالم
الإثنين، 08 يونيو 2026 - 10:48
كتب : FilGoal
يقام اليوم الإثنين، نهائي كأس عاصمة مصر بين إنبي والمصري.
كما تقام مواجهة ودية في إطار الاستعدادا لانطلاق كأس العالم 2026.
ويمكنك معرفة كافة مباريات اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، من خلال الضغط هنا
مباريات اليوم
نهائي كأس عاصمة مصر
إنبي × المصري الساعة 8 مساءً.. عبر قناة أون سبورت ماكس
مباراة تحديد المركز الثالث في كأس عاصمة مصر
زد × وادي دجلة الساعة 5 مساءً عبر قناة أون سبورت ماكس
مباريات ودية
فرنسا × أيرلندا الشمالية الساعة 10:10 مساءً
هولندا × أوزبكستان الساعة 9:45 مساءً
بيرو × إسبانيا 5 صباح يوم الثلاثاء
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