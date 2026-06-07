كأس العالم – تقرير: أراوخو يتعرض لإصابة.. وهذا موقفه من مواجهة السعودية

الأحد، 07 يونيو 2026 - 23:41

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو - أوروجواي

تعرض رونالد أراوخو لاعب منتخب أوروجواي لإصابة قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

وتستضيف أمريكا وكندا والمكسيك البطولة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن رونالد أراوخو قد يغيب عن المباراة الافتتاحية في كأس العالم ضد السعودية احترازيا بسبب إجهاد عضلي.

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وأفادت الصحيفة أن اللاعب لم يشارك في تدريبات فريقه.

ويتواجد منتخب أوروجواي في المجموعة الثامنة بجانب إسبانيا وكاب فيردي والسعودية.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: سيرخيو روشيت (إنتر ناسيونال) - فيرناندو موسليرا (إستوديانتيس) - سانتياجو ميلي (مونتيري).

الدفاع: جويليرمي فاريلا (فلامنجو) - رونالد أراوخو (برشلونة) - خوسي ماريا خيمينيز (أتلتيكو مدريد) - سانتياجو بوينو (ولفرهامبتون) - سيباستيان كاسيريس (كلوب أمريكا) - ماتياس أوليفيرا (نابولي) - خواكين بيكيريز (باليمارس) - ماتياس فينيا (ريفر بليت).

الوسط: مانويل أوجارتي (مانشستر يونايتد) - إيمليانو مارتينيز (بالميراس) - رودريجو بنتانكور (توتنام) - فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد) - أجوستين كانوبيو (فلومينينسي) - خوان مانويل سانابريا (سالت ليك) - جيرورجيان دي أراسكايتا (فلامنجو) - نيكولاس دي لا كروز (فلامنجو) - رودريجو زاليازار (براجا) - فاكوندو باليستري (باناثانايكوس) - ماكسيميليانو أراوخو (سبورتنج لشبونة) - بريان رودريجيز (كلوب أمريكا).

الهجوم: رودريجو أجيري (تيجرس) - فيديريكو فينياس (ريال أوفييدو) - داروين نونيز (الهلال السعودي).

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