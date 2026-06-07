رئيس بايرن: بيريز يجب أن يوفر على نفسه عناء محاولة ضم أوليس

الأحد، 07 يونيو 2026 - 23:22

كتب : FilGoal

مايكل أوليس - بايرن ميونيخ

بعث هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ رسالة إلى نظيره في ريال مدريد فولرينتينو بيريز مفاداها بأن يوفر على نفسه عناء محاولة مايكل أوليس لاعب الفريق.

وقال هاينر عبر بيلد: "إذا كان فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد يريد أن يرسل لنا عرضا من أجل مايكل أوليس - وهو ما لم يحدث حتى الآن – فيمكنه أن يوفر على نفسه عناء ذلك".

وأتم "أوليس لاعب في بايرن ميونيخ ويرتبط بعقد طويل الأمد مع النادي، نحن لسنا ناديا يبيع لاعبيه".

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وبحسب صحيفة تيليجراف في وقت سابق، فإن فلورنتينو بيريز رئيس النادي ينوي التحرك لضم اللاعب حال فوزه في انتخابات رئاسة ريال مدريد.

وأوضح التقرير أن بيريز لمح خلال تصريحاته إلى استهداف لاعب كبير لا ينشط في الدوري الإنجليزي ويلعب لفريق مشارك في دوري أبطال أوروبا، دون الكشف عن اسمه.

ورغم نفيه العلني أن يكون أوليس هو المقصود، إلا أن تيليجراف أكدت أن الجناح الفرنسي هو الهدف الرئيسي لإدارة ريال مدريد.

ويعد أوليس، لاعب كريستال بالاس السابق، من أبرز أهداف النادي الإسباني، رغم اهتمام ريال مدريد أيضا بضم جواو نيفيز لاعب باريس سان جيرمان.

ومن المنتظر أن يواجه ريال مدريد صعوبة في إتمام الصفقة، في ظل تمسك بايرن ميونيخ بخدمات اللاعب الذي يمتد عقده حتى عام 2029.

في المقابل، أبدى جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد الجديد رغبته في التعاقد مع أوليس، وهو ما يعزز تحركات النادي لضمه.

وكان مورينيو قد أثار الجدل بعد ظهوره في نهائي كأس ألمانيا، وهو ما ربطه البعض بمتابعة اللاعب عن قرب.

من جانبه، أكد أولي هونيس الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ تمسك ناديه باللاعب، مشددا على أنه غير قابل للبيع ولو حتى بـ 200 مليون يورو.

ويتحرك ريال مدريد بالفعل في سوق الانتقالات، إذ أتم التعاقد مع إبراهيما كوناتي بعد نهاية عقده مع ليفربول، بالإضافة إلى دينزل دومفريس قادما من إنتر بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده.

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