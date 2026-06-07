كأس العالم - منتخب سويسرا يكشف تواجد ثعابين تحيط بملعب تدريباته في أمريكا

الأحد، 07 يونيو 2026 - 22:53

كتب : FilGoal

إنجلترا - سويسرا

أعلن منتخب سويسرا تواجد ثعابين تحيط بمقر تدريباته في أمريكا.

ويتواجد منتخب سويسرا بمدينة سان دييجو في كاليفورنيا بأمريكا استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

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ونشر حساب منتخب سويسرا صورة مرتفعة لملعب التدريبات وأظهرت وجود منطقة ثعابين تحيط بملعب التدريبات.

وأظهرت الصورة مقر التدريبات وصالة الألعاب الرياضية ومنطقة حددت باللون الأحمر لوجود الثعابين فيها وهي تحيط بالملعب.

وفقا لمتحف سان دييجو للتاريخ الطبيعي فإن المنطقة يتواجد بها 4 فصائل من الأفاعي الجرسية السامة.

ويتواجد منتخب سويسرا في المجموعة الثانية بكأس العالم برفقة كندا والبوسنة والهرسك وقطر.

ويفتتح منتخب سويسرا مبارياته في كأس العالم بمواجهة قطر يوم السبت المقبل والموافق 13 يونيو.

سويسرا أمريكا كأس العالم 2026
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