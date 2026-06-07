كأس العالم - منتخب سويسرا يكشف تواجد ثعابين تحيط بملعب تدريباته في أمريكا
الأحد، 07 يونيو 2026 - 22:53
كتب : FilGoal
أعلن منتخب سويسرا تواجد ثعابين تحيط بمقر تدريباته في أمريكا.
ويتواجد منتخب سويسرا بمدينة سان دييجو في كاليفورنيا بأمريكا استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.
ويقام كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.
ونشر حساب منتخب سويسرا صورة مرتفعة لملعب التدريبات وأظهرت وجود منطقة ثعابين تحيط بملعب التدريبات.
وأظهرت الصورة مقر التدريبات وصالة الألعاب الرياضية ومنطقة حددت باللون الأحمر لوجود الثعابين فيها وهي تحيط بالملعب.
View this post on Instagram
وفقا لمتحف سان دييجو للتاريخ الطبيعي فإن المنطقة يتواجد بها 4 فصائل من الأفاعي الجرسية السامة.
ويتواجد منتخب سويسرا في المجموعة الثانية بكأس العالم برفقة كندا والبوسنة والهرسك وقطر.
ويفتتح منتخب سويسرا مبارياته في كأس العالم بمواجهة قطر يوم السبت المقبل والموافق 13 يونيو.
نرشح لكم
رجل مباريات الدوري المصري.. كيف تغيرت مسيرة زيكو في 304 أيام ذا أثليتك: إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بالقرب من معسكر إنجلترا في أمريكا كأس العالم - لامين يامال يكشف وعده حال تتويج إسبانيا بالطولة في رحلة تبلغ مسافتها 3 آلاف كيلو.. بعثة منتخب مصر تتجه إلى سبوكين كأس العالم - استبعاد ويسلي من قائمة البرازيل للإصابة واستدعاء لاعب آخر منافس مصر – تيم باين.. أشهر لاعب غير مشهور مواهب كأس العالم - رايان.. من هداف ناشئي فاسكو إلى جوهرة بورنموث يامال: أتذكر سباعية ألمانيا في البرازيل.. ويورو 2024 علمني التعامل مع المباريات