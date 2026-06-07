رئيس نابولي يتدخل لحل أزمة عقد أليجري مع ميلان

تدخل أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي لحل أزمة ماسيميليانو أليجري مع ناديه ميلان.

وأعلن ميلان إقالة أليجري في وقت سابق إلا أن النادي لم يتوصل لاتفاق مع المدرب الإيطالي على صيغة إنهاء التعاقد.

وبحسب صحيفة الماتينو، فإن دي لاورينتيس تحدث مع باولو سكاروني رئيس ميلان من أجل التوصل لاتفاق لحل الأزمة.

وكان نابولي قد توصل لاتفاق مع أليجري على تعيينه كمدرب للفريق خلفا لأنطونيو كونتي لمدة موسمين مقابل 4.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وينتظر نابولي انتهاء الخلاف بين ميلان وأليجري لإعلانه مدربا لفريق الجنوب.

وتولى أليجري تدريب ميلان في 42 مباراة خلال الولاية الثانية، ونجح الفريق في تحقيق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 10 وخسر 10 آخرين.

وسيشارك الفريق في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالمركز الخامس.

بينما سيتواجد نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله وصافة جدول الترتيب.