رئيس نابولي يتدخل لحل أزمة عقد أليجري مع ميلان

الأحد، 07 يونيو 2026 - 22:53

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري

تدخل أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي لحل أزمة ماسيميليانو أليجري مع ناديه ميلان.

وأعلن ميلان إقالة أليجري في وقت سابق إلا أن النادي لم يتوصل لاتفاق مع المدرب الإيطالي على صيغة إنهاء التعاقد.

وبحسب صحيفة الماتينو، فإن دي لاورينتيس تحدث مع باولو سكاروني رئيس ميلان من أجل التوصل لاتفاق لحل الأزمة.

أخبار متعلقة:
لياو يلمح للرحيل عن ميلان: أبحث عن تحد جديد لا جازيتا: جلاسنر يقترب من تدريب ميلان الاتحاد الأمريكي: بوكيتينو ملتزم بمشروع أمريكا رغم اهتمام ميلان ديلي ميل: ميلان يفتح باب المفاوضات مع بوكيتينو لخلافة أليجري

وكان نابولي قد توصل لاتفاق مع أليجري على تعيينه كمدرب للفريق خلفا لأنطونيو كونتي لمدة موسمين مقابل 4.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وينتظر نابولي انتهاء الخلاف بين ميلان وأليجري لإعلانه مدربا لفريق الجنوب.

وتولى أليجري تدريب ميلان في 42 مباراة خلال الولاية الثانية، ونجح الفريق في تحقيق الفوز في 22 مباراة وتعادل في 10 وخسر 10 آخرين.

وسيشارك الفريق في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري بالمركز الخامس.

بينما سيتواجد نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله وصافة جدول الترتيب.

ميلان أليجري نابولي
نرشح لكم
كأس العالم - منتخب سويسرا يكشف تواجد ثعابين تحيط بملعب تدريباته في أمريكا ذا أثليتك: إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بالقرب من معسكر إنجلترا في أمريكا تقرير: بيريز يفوز في الانتخابات الرئاسية لـ ريال مدريد بعد فقدان وعيه من جديد.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف مستجدات حالة كريستيان إريكسن تكرر ما حدث في يورو 2021.. إلغاء ودية الدنمارك وأوكرانيا بسبب فقدان كريستيان إريكسن لوعيه تقرير: هل يستحوذ رونالدو على حصة في ملكية نادي النصر؟ إنتر: دومفريس سينتقل إلى ريال مدريد.. والدراما التركية تجلب لنا الدوري والكأس يامال: أتذكر سباعية ألمانيا في البرازيل.. ويورو 2024 علمني التعامل مع المباريات
أخر الأخبار
كأس العالم - منتخب سويسرا يكشف تواجد ثعابين تحيط بملعب تدريباته في أمريكا 12 دقيقة | في المونديال
رئيس نابولي يتدخل لحل أزمة عقد أليجري مع ميلان 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
رجل مباريات الدوري المصري.. كيف تغيرت مسيرة زيكو في 304 أيام 18 دقيقة | في المونديال
ذا أثليتك: إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بالقرب من معسكر إنجلترا في أمريكا 48 دقيقة | في المونديال
تقرير: بيريز يفوز في الانتخابات الرئاسية لـ ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - لامين يامال يكشف وعده حال تتويج إسبانيا بالطولة ساعة | في المونديال
بعد فقدان وعيه من جديد.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف مستجدات حالة كريستيان إريكسن ساعة | الكرة الأوروبية
تكرر ما حدث في يورو 2021.. إلغاء ودية الدنمارك وأوكرانيا بسبب فقدان كريستيان إريكسن لوعيه ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530479/رئيس-نابولي-يتدخل-لحل-أزمة-عقد-أليجري-مع-ميلان