رجل مباريات الدوري المصري.. كيف تغيرت مسيرة زيكو في 304 أيام

قبل أقل من عام عندما انتقل مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" من زد إلى بيراميدز، إذا سألك أي شخص ماذا تتوقع للاعب بعد هذا الانتقال، كان الجواب منك أو من أكثر الجماهير المصرية تفاؤلا هو أنه سيحاول أن يحجز لنفسه مكانا أساسيا في صفوف الفريق السماوي الحاصل على لقب دوري أبطال إفريقيا.

ولكن في أقل من عام زيكو فاجأ الجميع، وفي أول مباراتين له بقميص منتخب مصر مع حسام حسن كان أبرز لاعبي الفراعنة، وصاحب هدفي الفراعنة في شباك روسيا والبرازيل استعدادا لكأس العالم.

تحول في المسيرة لا يتخيله أي شخص، ولكن هذا ليس الأهم في الوقت الحالي، لأن زيكو جاء من بعيد ولكن بسرعة كبيرة، ليخطو خطوات غيره من اللاعبين احتاج سنوات طويلة ليفعلها.

7 أغسطس 2025

في هذا التاريخ من العام الماضي أعلن نادي بيراميدز التعاقد رسميا مع مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" قادما من زد.

موسمان فقط قضاهما زيكو مع زد بعدما انضم له قادما من حرس الحدود.

وهو الفريق الذي أثبت فيه زيكو قدراته للجميع في الدوري المصري، لأنه كان يلعب لأحد الفرق التي تصارع دائما للهروب من الهبوط، ولكن رغم ذلك كان من أبرز لاعبي البطولة بالأرقام.

دعونا نستعرض سريعا مسيرة زيكو مع كرة القدم، فاللاعب البالغ من العمر 29 عاما بدأ كرة القدم في نادي جمهورية شبين، وانتقل منه إلى حرس الحدود في 2020، ثم إلى زد في 2023.

أكثر من فاز بجائزة رجل المباراة في الدوري المصري

وفي آخر مواسمه مع حرس الحدود وأول مواسمه في الدوري المصري، تألق زيكو بشكل كبير، وترجم هذا التألق بأنه أصبح أكثر اللاعبي حصولا على جائزة أفضل لاعب في المباراة طوال موسم 2022-2023 في الدوري، برصيد 7 مرات، متفوقا على أي لاعب آخر.

لينتقل بعدها إلى زد ومنه إلى بيراميدز في 7 أغسطس الماضي ومنذ ذلك التاريخ وإلى الآن وهو اليوم الذي سجل فيه زيكو هدف مصر في البرازيل، أي منذ 304 أيام، تغيرت مسيرته بشكل لا يصدق.

وفي أقل من عام حقق زيكو 3 بطولات مع بيراميدز والبداية كانت من السوبر الإفريقي، ثم كأس إنتركونتيننتال للقارات الثلاث، وأخيرا كأس مصر.

ومع نهاية الموسم قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ضم مصطفى زيكو لقائمة الفراعنة من أجل المشاركة في كأس العالم.

وللعلم ليست هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها زيكو لمنتخب مصر عندما كان لاعب في حرس الحدود، مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا في عام 2022.

في بيراميدز قدم زيكو موسم أول رائع، فلعب 41 مباراة سجل خلالها 14 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ولكن أين سيلعب زيكو في منتخب مصر، وفي مركزه الكثير من اللاعبين مثل تريزيجيه ومرموش وزيزو وإبراهيم عادل وغيرهم من الأجنة ولاعبي الوسط المهاجمين.

لتكون البداية من مباراة روسيا الودية التي شارك فيها كبديل وسجل هدف فوز الفراعنة بضربة رأسية رائعة.

video:1

منتخب مصر يعود..



زيكو يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر من هجمة مرتدة سريعة⚽️ #البرازيل_مصر | #أبوظبي_الرياضية 📺 pic.twitter.com/fgLxOwLUil — ADSportsTV (@ADSportsTV) June 6, 2026

ليحصل زيكو على مكافأة من العميد ويبدأ بشكل أساسي أمام البرازيل في آخر مباريات مصر الودية قبل كأس العالم.

ويرد زيكو المكافأة إلى حسام حسن، ويسجل هدف مصر الوحيد أمام البرازيل في المباراة التي انتهت بفوز السامبا 2-1.

ويحصل زيكو على إشادة برازيلية كبيرة، بعدما تحدثت عنه الصحافة في البرازيل وعن تألقه أمام السامبا.

فكتبت شبكة ESPN البرازيلية عنه: "اللاعب الذي يحمل نفس اسم أسطورتنا زيكو سجل هدف مصر في شباكنا".

كما قال عنه موقع جلوبو: "زيكو سجل هدف المصريين الوحيد في المباراة وظهر بمستوى جيد".

video:2

جبهة هيثم وهاني تحقق كل الأماني⚽️👏🏼 عرضية رائعة من محمد هاني يحولها مصطفى زيكو لهدف أول لمنتخب مصر في شباك روسيا 👌🏼 pic.twitter.com/dBeFdOXFMh — ON Sport (@ONTimeSports) May 28, 2026

أما شبكة UOL قالت عنه: "زيكو الذي سجل هدف مصر الوحيد والده أطلق عليه اسم زيكو لأنه كان يحب أسطورة البرازيل الذي يحمل نفس الاسم".

والآن زيكو أصبح على بعد أيام قليلة من الظهور مع منتخب مصر في كأس العالم، وهي أول بطولة كبرى يخوضها مع الفراعنة.

فماذا تتوقع أن يقدم زيكو مع مصر في المونديال؟