ذا أثليتك: إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بالقرب من معسكر إنجلترا في أمريكا
الأحد، 07 يونيو 2026 - 22:17
كتب : FilGoal
كشف موقع ذا أثليتك عن وجود حادث إطلاق نار بالقرب من معسكر منتخب إنجلترا في أمريكا.
ويتواجد منتخب إنجلترا في مدينة كانساب بولاية ميزوري استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.
وفقا لذا أثليتك فإن حادث إطلاق نار قد حدث بشارك تروست وأسفر عن إصابة 9 أشخاص.
ويتواجد شارع تروست على بعد مسافة قصيرة بالسيارة عن معسكر إنجلترا.
وانطلقت شرطة الولاية إلى موقع الحادث ولكنها لم تقبض على أي مشتبه به حتى الآن وفقا لذا أثليتك.
ويقام كأس العالم 2026 في المكسيك وكندا وأمريكا.
ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 12 بكأس العالم برفقة كرواتيا وغانا وبنما.
ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في المونديال بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو.
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