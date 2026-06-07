ذا أثليتك: إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بالقرب من معسكر إنجلترا في أمريكا

كشف موقع ذا أثليتك عن وجود حادث إطلاق نار بالقرب من معسكر منتخب إنجلترا في أمريكا.

ويتواجد منتخب إنجلترا في مدينة كانساب بولاية ميزوري استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وفقا لذا أثليتك فإن حادث إطلاق نار قد حدث بشارك تروست وأسفر عن إصابة 9 أشخاص.

ويتواجد شارع تروست على بعد مسافة قصيرة بالسيارة عن معسكر إنجلترا.

وانطلقت شرطة الولاية إلى موقع الحادث ولكنها لم تقبض على أي مشتبه به حتى الآن وفقا لذا أثليتك.

ويقام كأس العالم 2026 في المكسيك وكندا وأمريكا.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 12 بكأس العالم برفقة كرواتيا وغانا وبنما.

ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في المونديال بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو.