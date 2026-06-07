كأس العالم - لامين يامال يكشف وعده حال تتويج إسبانيا بالطولة

الأحد، 07 يونيو 2026 - 21:46

كتب : FilGoal

لامين يامال - إسبانيا

كشف لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا عن وعده حال تتويج لاروخا ببطولة كأس العالم 2026.

وتستضيف أمريكا والمكسيك وكندا البطولة.

وقال لامين يامال لصحيفة سبورت: "إذا توجنا بكأس العالم أعدكم بأنني سأترك لحيتي وشاربي ينموان لمدة 3 أسابيع".

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وأضاف "اعتقدت أنني سأفوز بجائزة الكرة الذهبية في 2025 بسبب العديد من الأمور التي حدثت، لكن عندما أنظر إلى الأمر الآن، أعتقد أنه كان جيدا جدا بالنسبة لي أن يفوز بها عثمان ديمبيلي".

وأتم "لا أعتقد أنه كان الوقت المناسب بالنسبة لي للفوز بالجائزة لأنني كنت طفلا، ربما لم أكن لأقدر حقا معنى الفوز بالكرة الذهبية، الأمر ساعدني على التطور على المستوى الشخصي".

موعد مباريات إسبانيا

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة التي تضم كل من: أوروجواي، كاب فيردي، والسعودية.

وسيواجه منتخب إسبانيا في بداية مبارياته بدور المجموعات كاب فيردي 15 يونيو.

ويخوض المنتخب الإسباني مباراته الثانية أمام السعودية 21 يونيو.

ويختتم مبارياته في دور المجموعات لكأس العالم بمواجهة أوروجواي 27 يونيو.

قائمة إسبانيا النهائية لكأس العالم

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) - ديفيد رايا (أرسنال) - جوان جارسيا ( برشلونة).

الدفاع: مارك كوكوريا (تشيلسي) - أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن) - باو كوبارسي (برشلونة) - إيمريك لابورت (أتلتيك بلباو)- مارك بوبيل (أتلتيكو مدريد) - إريك جارسيا (برشلونة) - ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد) - بيدرو بورو (توتنام).

الوسط: بيدري (برشلونة) - فابيان رويز (باريس سان جيرمان) - زوبيمندي (أرسنال) - جافي (برشلونة) - رودري (مانشستر سيتي) - أليكس باينا (أتلتيكو مدريد) - ميكيل ميرينو (أرسنال).

الهجوم: أويارزبال (ريال سوسيداد) - داني أولمو (برشلونة) - فيران توريس (برشلونة) - نيكو جونزاليس (أتلتيك بلباو) - يريمي بينو (كريستال بالاس) - بورخا إيجليسياس (سيلتا فيجو) - فيكتور مونوز (أوساسونا) - لامين يامال (برشلونة).

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