بعد فقدان وعيه من جديد.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف مستجدات حالة كريستيان إريكسن

كشف مورتين بوسين طبيب منتخب الدنمارك عن مستجدات حالة كريستيان إريكسن لاعب الفريق.

كريستيان إريكسن النادي : فولفسبورج الدنمارك

وسقط إريكسن فاقدا للوعي خلال مباراة الدنمارك وأوكرانيا الودية استعدادا لكأس العالم 2026.

وقال بوسين عبر حساب منتخب الدنمارك على إكس: "إريكسن بخير وغادر الملعب بنفسه. وكما أرى الأمر، فإن جهاز تنظيم ضربات القلب يعمل كما ينبغي".

وتابع "لقد غاب عن الوعي لفترة قصيرة، لكنه استعاد وعيه بسرعة كبيرة، وتمكنا من التواصل معه سريعًا".

وأضاف "الآن سيخضع لمزيد من الفحوصات في المستشفى لمعرفة ما الذي تسبب في الحادثة".

وأتم "نحن على تواصل مستمر معه ومع الأطباء في المستشفى. لكن كريستيان بخير، وقد طلب مني أن أُبلغ جميع اللاعبين تحياته وأن أخبرهم بأنه بخير".

ماذا حدث

الدنمارك كانت تواجه أوكرانيا وديا استعدادا لكأس العالم، وخلال الدقيقة 65 كان إريكسن يستعد للضغط على مدافع أوكرانيا الذي أخرج الكرة إلى رمية تماس بالخطأ.

وفي لحظة ظهر إريكسن وهو يشعر من ألم في الصدر قبل أن يسقط على الأرض ويتدخل الجهاز الطبي بشكل سريع لإنعاشه.

وبالفعل نجح الجهاز الطبي في إنعاش إريكسن بشكل طبيعي ليغادر الملعب وهو في وعيه الكامل.

وعلى الرغم من استعادة وعي إريكسن، إلا أن الحكم قرر إلغاء المباراة بشكل نهائي عند الدقيقة 75.

ومن المقرر أن يخضع النجم الدنماركي لفحوصات طبية لمعرفة سبب ما حدث خلال المستشفى.

وكانت النتيجة تشير لتقدم الدنمارك بهدفين مقابل هدف.

سجل ثنائية الدنمارك في المباراة كل من باتريك دورجو وخواكيم مييهلي، بينما أحرز فيكتور تسيجانكوف هدف أوكرانيا.

واقعة سقوط إريكسن تذكر بما حدث له خلال بطولة يورو 2021 عندما توقف قلبه خلال مواجهة الدنمارك ضد فنلندا.

وبسبب تلك الحادثة ابتعد إريكسن عن الملاعب لمدة 8 أشهر ونصف قبل أن يعود من بوابة برينتفورد.

وانضم إريكسن إلى فولفسبورج الألماني في بداية الموسم الحالي.