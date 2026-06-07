تكرر ما حدث في يورو 2021.. إلغاء ودية الدنمارك وأوكرانيا بسبب فقدان كريستيان إريكسن لوعيه

الأحد، 07 يونيو 2026 - 21:29

كتب : FilGoal

الدنمارك - أستراليا - كريستيان إريكسن

في لقطة أفزعت المشهد الكروي من جديد، سقط كريستيان إريكسن وفقد الوعي خلال مباراة الدنمارك وأوكرانيا الودية استعدادا لكأس العالم 2026.

الدنمارك كانت تواجه أوكرانيا وديا استعدادا لكأس العالم، وخلال الدقيقة 65 كان إريكسن يستعد للضغط على مدافع أوكرانيا الذي أخرج الكرة إلى رمية تماس بالخطأ.

وفي لحظة ظهر إريكسن وهو يشعر من ألم في الصدر قبل أن يسقط على الأرض ويتدخل الجهاز الطبي بشكل سريع لإنعاشه.

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وفقا للتقارير الدنماركية فإن إريكسن قد تم إنعاشه وانتقل إلى المستشفى بوعي كامل.

ومن المقرر أن يخضع النجم الدنماركي لفحوصات طبية لمعرفة سبب ما حدث خلال المستشفى.

وعلى الرغم من استعادة وعي إريكسن، إلا أن الحكم قرر إلغاء المباراة بشكل نهائي عند الدقيقة 75.

وكانت النتيجة تشير لتقدم الدنمارك بهدفين مقابل هدف.

سجل ثنائية الدنمارك في المباراة كل من باتريك دورجو وخواكيم مييهلي، بينما أحرز فيكتور تسيجانكوف هدف أوكرانيا.

واقعة سقوط إريكسن تذكر بما حدث له خلال بطولة يورو 2021 عندما توقف قلبه خلال مواجهة الدنمارك ضد فنلندا.

وبسبب تلك الحادثة ابتعد إريكسن عن الملاعب لمدة 8 أشهر ونصف قبل أن يعود من بوابة برينتفورد.

وانضم إريكسن إلى فولفسبورج الألماني في بداية الموسم الحالي.

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