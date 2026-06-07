بعد أيام من توقيعه.. السكة الحديد يفسخ تعاقده مع ياسر الكناني بالتراضي

الأحد، 07 يونيو 2026 - 20:12

كتب : FilGoal

السكة الحديد

أعلن نادي السكة الحديد فسخ تعاقده مع المدرب ياسر الكناني بالتراضي بين الطرفين.

ياسر الكناني

النادي : السكة الحديد

السكة الحديد

فسخ التعاقد جاء بسبب اختلاف في وجهات النظر بين الإدارة والمدرب.

وكان الكناني قد وقع عقد تدريب السكة الحديد خلال الأيام القليلة الماضية وعقب نهاية الموسم ليقود الفريق خلال الموسم المقبل من دوري المحترفين.

أخبار متعلقة:
بحثا عن الصعود.. ياسر الكناني مديرا فنيا لنادي السكة الحديد دوري المحترفين - عيد مرازيق مدرب للسكة الحديد خلفا لأحمد عيد عبد الملك دوري المحترفين - القناة يواصل الصدارة.. والسكة الحديد يحقق الفوز الرابع على التوالي أمم إفريقيا - قبل مباراتهم ضد الكاميرون.. دقيقة حداد على مدرب كوت ديفوار السابق

وسبق للكناني تدريب أبو قير للأسمدة خلال الموسم الماضي ولكنه لم يكمل الموسم وتولى أمير عزمي مجاهد تدريب الفريق بدلا منه وتمكن من الصعود للدوري الممتاز.

كما قاد الكناني فريق كهرباء الإسماعيلية للصعود للدوري المصري الممتاز خلال الموسم قبل الماضي.

وأنهى السكة الحديد الموسم بالمركز الثامن بجدول ترتيب دوري المحترفين.

السكة الحديد ياسر الكناني
نرشح لكم
في رحلة تبلغ مسافتها 3 آلاف كيلو.. بعثة منتخب مصر تتجه إلى سبوكين ممدوح عباس يوضح حقيقة مساهمته بمبلغ دولاري لحل أزمة تعاقدات الزمالك شباب مصر يهزم روسيا وديا بثلاثية استعدادا لتصفيات شمال إفريقيا خبر في الجول – مودرن يقرر رحيل أبو جبل ومحمود شعبان خالد رضا مدرب البرازيل السابق لـ في الجول: منتخب مصر مفاجأة كأس العالم خبر في الجول – جلسة بين وادي دجلة والشيخ للتفاوض بشأن تجديد العقد خبر في الجول - جلسة منتظرة بين الهاني سليمان وسموحة لفسخ تعاقده "دوري أورا".. أورا تعزز استثماراتها في كرة القدم المصرية برعاية تاريخية للدوري ودعم متكامل للأندية والمنتخب
أخر الأخبار
تنس - الجراند سلام الأولى.. زفيريف يتوج ببطولة رولان جاروس 5 دقيقة | رياضات أخرى
بعد أيام من توقيعه.. السكة الحديد يفسخ تعاقده مع ياسر الكناني بالتراضي 50 دقيقة | الكرة المصرية
في رحلة تبلغ مسافتها 3 آلاف كيلو.. بعثة منتخب مصر تتجه إلى سبوكين 50 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - استبعاد ويسلي من قائمة البرازيل للإصابة واستدعاء لاعب آخر ساعة | في المونديال
تقرير: هل يستحوذ رونالدو على حصة في ملكية نادي النصر؟ ساعة | سعودي في الجول
منافس مصر – تيم باين.. أشهر لاعب غير مشهور ساعة | تقرير في الجول
إنتر: دومفريس سينتقل إلى ريال مدريد.. والدراما التركية تجلب لنا الدوري والكأس ساعة | الكرة الأوروبية
مواهب كأس العالم - رايان.. من هداف ناشئي فاسكو إلى جوهرة بورنموث 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530471/بعد-أيام-من-توقيعه-السكة-الحديد-يفسخ-تعاقده-مع-ياسر-الكناني-بالتراضي