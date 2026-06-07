بعد أيام من توقيعه.. السكة الحديد يفسخ تعاقده مع ياسر الكناني بالتراضي
الأحد، 07 يونيو 2026 - 20:12
كتب : FilGoal
أعلن نادي السكة الحديد فسخ تعاقده مع المدرب ياسر الكناني بالتراضي بين الطرفين.
ياسر الكناني
النادي : السكة الحديد
فسخ التعاقد جاء بسبب اختلاف في وجهات النظر بين الإدارة والمدرب.
وكان الكناني قد وقع عقد تدريب السكة الحديد خلال الأيام القليلة الماضية وعقب نهاية الموسم ليقود الفريق خلال الموسم المقبل من دوري المحترفين.
وسبق للكناني تدريب أبو قير للأسمدة خلال الموسم الماضي ولكنه لم يكمل الموسم وتولى أمير عزمي مجاهد تدريب الفريق بدلا منه وتمكن من الصعود للدوري الممتاز.
كما قاد الكناني فريق كهرباء الإسماعيلية للصعود للدوري المصري الممتاز خلال الموسم قبل الماضي.
وأنهى السكة الحديد الموسم بالمركز الثامن بجدول ترتيب دوري المحترفين.
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