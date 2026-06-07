كأس العالم - استبعاد ويسلي من قائمة البرازيل للإصابة واستدعاء لاعب آخر

الأحد، 07 يونيو 2026 - 19:37

كتب : FilGoal

ويسلي ضد منتخب مصر

تلقى منتخب البرازيل ضربة جديدة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعد تأكد غياب ويسلي لاعب روما عن البطولة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة مصر الودية.

وحقق منتخب البرازيل انتصارا ثمينا أمام مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم.

وغادر ويسلي المباراة أمام مصر في الدقيقة 17 بعدما تعرض لإصابة في المباراة.

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وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم استبعاد الظهير الأيمن من قائمة السيليساو المشاركة في كأس العالم، عقب خضوعه لفحوصات طبية أثبتت إصابته بتمزق عضلي في العضلة الضامة للفخذ الأيسر.

وقرر كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل استدعاء إديرسون لاعب أتالانتا لتعويض الغياب الاضطراري لويسلي قبل انطلاق البطولة.

ويعد إديرسون من الأسماء التي تواجدت في القائمة الأولية لأنشيلوتي، قبل أن يحصل الآن على فرصة الانضمام للقائمة النهائية للمونديال.

وبذلك يفقد المنتخب البرازيلي أحد خياراته في مركز الظهير الأيمن قبل أيام قليلة من بداية مشواره في كأس العالم.

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ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من: المغرب، واسكتلندا، وهايتي.

قائمة البرازيل النهائية لكأس العالم

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي بالتالي:

الحراس: أليسون بيكر (ليفربول) - إيدرسون (فنربخشة) - ويفرتون (جريميو).

الدفاع: أليكس ساندرو (فلامينجو) - بريمير (يوفنتوس) - دانيلو (فلامنجو) - دوجلاس سانتوس (زينيت) - باولو هينريكي (فاسكو دي جاما) - إيبانيز (أهلي جدة) - ليو بيريرا (فلامينجو) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان).

الوسط: برونو جيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - دانيلو (بوتافوجو) - فابينيو (اتحاد جدة) - لوكاس باكيتا (فلامنجو)، إندرسون (أتالانتا).

الهجوم: إندريك (أولمبيك ليون) - جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - إجور تياجو (برينتفورد) - لويز هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون) - نيمار (سانتوس) - رافينيا (برشلونة) - رايان (بورنموث) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

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