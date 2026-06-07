تقرير: هل يستحوذ رونالدو على حصة في ملكية نادي النصر؟

كشفت مصادر لصحفية الشرق الأوسط السعودية، عن أن إبراهيم المهيدب الرئيس السابق لنادي النصر السعودي يدرس في الوقت الحالي التقدم للاستحواذ على ملكية النادي.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

وذلك في حالة فتح ملف بيع الحصة المخصصة للمستثمر الجديد للنادي، من خلال صندوق استثماري سعودي يضم 4 شخصيات بارزة لم يتم الكشف عنها.

وأوضحت المصادر للصحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر الحالي، قد يكون جزءا من الصندوق الاستثماري المرتقب للاستحواذ على نادي النصر.

وذلك بنسبة مئوية محددة له، ضمن الحصة المخصصة للبيع والتي تبلغ 70% من ملكية النادي.

وتشير المصادر السعودية إلى أن إبراهيم المهيدب يعد المرشح الأبرز والأوفر حظا لتولي رئاسة شركة النصر غير الربحية، خلفا للرئيس الحالي عبد الله الماجد.

ومن المتوقع إتمام صفقة الاستحواذ بشكل كامل على نادي النصر بعد استيفاء الشروط والحصول على الموافقات المطلوبة.

ويلعب رونالدو مع النصر السعودي منذ عام 2023 بعدما انضم له قادما من مانشستر يونايتد.

وتوج رونالدو مع النصر مؤخرا ببطولة الدوري السعودي ليكون لقبه الأول مع العالمي السعودي.