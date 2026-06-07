مواهب كأس العالم - رايان.. من هداف ناشئي فاسكو إلى جوهرة بورنموث

في كل نسخة من كأس العالم تظهر أسماء جديدة لكرة القدم، بعضها لا يكون معروفًا إلا للقليل من الناس، والبعض الآخر يكون معروفًا ولكن المونديال يشهد تفجر موهبته مع منتخب بلاده لأول مرة.

كأس العالم لا تقتصر فيه الحكايات على النجوم الكبار فقط، بل تظهر أسماء جديدة تسرق الأنظار وتغير مستقبل كرة القدم وتكون نواة لجيل جديد يظهر من اللاعبين يحملون لواء كرة القدم مع نهاية مسيرة جيل آخر.

بعض تلك المواهب تدخل البطولة بدون ضجيج ثم تخرج وقد أصبحت حديث العالم، والبعض الآخر يدخل منتظرًا ظهوره بشكل جيد ولكنه يظهر بشكل أفضل مما كان منتظرًا. في هذه السلسلة سيتحدث معكم FilGoal.com حول لاعبين شباب يتوقع تألقهم في كأس العالم 2026، لن نتحدث خلال السلسلة عن لاعبين أصبحوا من نجوم الصف الأول بالفعل، مثل لامين يامال على سبيل المثال، لأنه بالفعل قد بدأ في حفر اسمه بين النجوم وليس فقط المواهب الشابة، ولكننا سنسرد لكم حكايات لاعبين يملكون الموهبة ولكنها لم تتفجر بشكل كامل حتى الآن.

في كل جيل برازيلي جديد تظهر موهبة يلتف حولها الجميع منتظرين النجم القادم لبلاد السامبا، ويبدو أن رايان بات أحد أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الجيل المقبل من البرازيل.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا انتقل إلى بورنموث الإنجليزي في يناير 2026 قادمًا من فاسكو دا جاما، وبينما كان اسمه معروفًا داخل البرازيل فقط، لم يحتج سوى أسابيع قليلة ليجذب أنظار متابعي الدوري الإنجليزي الممتاز.

بداية مبكرة وأرقام استثنائية

ولد رايان في مدينة ريو دي جانيرو يوم 3 أغسطس 2006، وانضم إلى أكاديمية فاسكو دا جاما وهو في السادسة من عمره.

منذ سنواته الأولى فرض نفسه كواحد من أكثر المواهب تهديفًا في البرازيل، إذ سجل 280 هدفًا قبل بلوغه الحادية عشرة من عمره، وهو رقم يكشف حجم الموهبة التي امتلكها منذ طفولته.

واصل تألقه مع فرق الناشئين، وسجل 29 هدفًا في 34 مباراة مع فريق تحت 17 عامًا خلال عام 2022، ليبدأ اسمه في جذب اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها برشلونة.

أصغر لاعب لفاسكو في القرن الحالي

في عام 2023 كتب رايان اسمه في تاريخ فاسكو دا جاما بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك مع الفريق الأول في القرن الحادي والعشرين بعمر 16 عامًا.

وبعد أشهر قليلة سجل أول أهدافه مع الفريق الأول في الدوري البرازيلي، ليؤكد أن صعوده السريع لم يكن مجرد صدفة.

ومع وصول المدرب فرناندو دينيز عام 2025، حصل رايان على مساحة أكبر للمشاركة وأصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل فاسكو.

وساهم في وصول الفريق إلى نهائي كأس البرازيل، كما توج بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري البرازيلي لعام 2025، واختير ضمن التشكيل المثالي للبطولة.

انتقال إلى إنجلترا وتعويض رحيل سيمينيو

عندما قرر بورنموث التعاقد مع رايان في يناير 2026 مقابل 24.7 مليون جنيه إسترليني تقريبًا، لم يكن الكثير من جماهير الكرة الإنجليزية يعرفون عنه شيئًا.

لكن النادي الإنجليزي كان يرى فيه مشروع نجم كبير، خاصة بعد رحيل الغاني أنطوان سيمينيو.

ولم يحتج اللاعب الشاب وقتًا طويلًا للتأقلم، ففي ظهوره الأول صنع هدفًا أمام ولفرهامبتون، ثم سجل في مباراتيه التاليتين ضد أستون فيلا وإيفرتون.

وبذلك أصبح ثالث مراهق فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم بهدف أو صناعة هدف في كل مباراة من أول ثلاث مباريات له في المسابقة، بعد روبي كين وأنتوني مارسيال.

لماذا يتحدث الجميع عن رايان؟

الأرقام مهمة، لكنها ليست السبب الوحيد وراء الضجة المحيطة باللاعب.

رايان جناح أيمن يستطيع أيضًا اللعب كمهاجم، ويتميز بالسرعة الكبيرة والقدرة على المراوغة في المساحات الضيقة، إضافة إلى شخصيته الجريئة في المواجهات الفردية.

كما يمتلك قدرة جيدة على إنهاء الهجمات بكلتا القدمين، ويتحرك باستمرار بين الخطوط بحثًا عن المساحات، وهو ما جعله لاعبًا مزعجًا للمدافعين رغم صغر سنه.

أكثر ما يلفت الانتباه في أسلوبه هو أنه لا يخشى تحمل المسؤولية، ويطلب الكرة باستمرار حتى في أصعب اللحظات، وهي صفة نادرة لدى اللاعبين الشباب.

أرقام قياسية في الدوري الإنجليزي

واصل رايان تألقه خلال النصف الثاني من موسم 2025-2026، وسجل في مباريات متتالية أمام ليدز يونايتد وكريستال بالاس وفولهام، ليصبح سادس عشر مراهقًا فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في ثلاث مباريات متتالية.

والأكثر إثارة أن زميله إيلي جونيور كروبي حقق الإنجاز نفسه خلال الموسم ذاته، ليصبح بورنموث أول نادٍ في تاريخ الدوري الإنجليزي يمتلك لاعبين مراهقين يسجلان في ثلاث مباريات متتالية خلال موسم واحد.

مكافأة من البرازيل

التألق السريع في إنجلترا لم يمر دون ملاحظة، فقد استدعاه منتخب البرازيل للمرة الأولى قبل إعلان قائمة كأس العالم، ليجد نفسه وسط كوكبة من النجوم مثل فينيسيوس جونيور ورافينيا.

المنافسة على مركز أساسي تبدو صعبة للغاية في الوقت الحالي، لكن مجرد وجوده ضمن حسابات المنتخب الأول في هذا العمر يؤكد حجم التقدير الذي يحظى به داخل البرازيل.

حلم أكبر من بورنموث رغم سعادته الحالية في بورنموث، فإن رايان لا يخفي طموحاته الكبيرة.

اللاعب صرح خلال وجوده مع المنتخب البرازيلي بأنه يرغب خلال السنوات الخمس المقبلة في اللعب مع "أقوى فريق في العالم"، في إشارة واضحة إلى رغبته في الوصول إلى قمة كرة القدم الأوروبية.

وربما لهذا السبب وضع بورنموث شرطًا جزائيًا ضخمًا في عقده يبلغ 87 مليون جنيه إسترليني.

رقم قد يبدو مبالغًا فيه الآن، لكنه قد يتحول إلى صفقة عادية إذا استمر اللاعب في التطور بالمعدل الحالي.

ابن لاعب سابق

كرة القدم تسري في عائلة رايان. فوالده فالكمار لعب مدافعًا لفاسكو دا جاما بين عامي 1995 و2001، وكان من أوائل الداعمين لمسيرة ابنه.

وربما ساعدته تلك الخلفية الكروية على فهم متطلبات اللعبة مبكرًا والتعامل مع الضغوط المصاحبة للظهور الاحترافي في سن صغيرة.

نجم البرازيل القادم؟

ما زال الوقت مبكرًا للحكم على مستقبل رايان، لكن المؤشرات الحالية تبدو واعدة للغاية.

هداف شرس منذ الطفولة، موهبة صنعت اسمها في البرازيل، وتأقلمت بسرعة مذهلة في الدوري الإنجليزي، وبدأت بالفعل طرق أبواب المنتخب البرازيلي الأول.

لهذا السبب يرى كثيرون أن رايان ليس مجرد موهبة جديدة في البرازيل، بل أحد أبرز المرشحين ليكون الوجه القادم لكرة القدم البرازيلية على الساحة العالمية خلال السنوات المقبلة.

رايان يتواجد لأول مرة في قائمة البرازيل التي ستخوض كأس العالم 2026، ومع وجود لاعبين مثل فينيسيوس ورافينيا ونيمار بمركز الجناح، ربما لن تكون فرصته كبيرة في المشاركة، ولكن إذا حصل على فرصة وأثبت نفسها سيكون من قدرها تغيير مسيرته بالكامل.