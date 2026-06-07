ديشامب: ساليبا يعاني من إصابة منذ أسابيع.. ومباريات المونديال لا ترحم أحد

تحدث ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا عن جاهزية لاعبيه قبل المواجهة المقبلة أمام أيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى تقييمه لمشوار الديوك في كأس العالم، مؤكدا صعوبة المهمة المنتظرة.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة أيرلندا الشمالية غدا الإثنين في ختام مبارياته التحضيرية لكأس العالم 2026.

وقال ديشامب في تصريحات لـ مجلة Tele foot: "جميع اللاعبين الـ26 سيكونون متاحين لمباراة الغد أمام أيرلندا الشمالية".

وواصل "ويليام ساليبا يخضع للمتابعة من قبل الطاقم الطبي، ونتعامل مع حالته حسب شعوره، لكنها مشكلة يعاني منها منذ عدة أسابيع، ولم تمنعه من اللعب بشكل طبيعي مع أرسنال، حتى في مباريات استمرت 120 دقيقة".

وأردف "مبارياتنا الثلاث في دور المجموعات ستكون صعبة السنغال، النرويج، وكذلك العراق الذي لا يجب الاستهانة به أبدا".

وأتم "كوننا من بين المرشحين، مثل ست أو سبع منتخبات أخرى، هذا أمر مقبول، لكن الحقيقة الوحيدة دائمًا تُحسم داخل الملعب".

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة التي تضم كل من: السنغال، والعراق، والنرويج.

مباريات المغرب في كأس العالم

ويفتتح المنتخب الفرنسي مشواره في كأس العالم أمام السنغال 16 يونيو.

ويواجه منتخب العراق بالجولة الثانية 23 يونيو.

ويختتم منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بمواجهة النرويج.

قائمة فرنسا النهائية لكأس العالم

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان (ميلان) - بريك سامبا (لانس) - روبان ريسر (ستراسبورج).

الدفاع: جول كوندي (برشلونة) - لوكاس دين (أستون فيلا) - ويليام ساليبا (أرسنال) - دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ) - مالو جوستو (تشيلسي) - إبراهيما كوناتي (ليفربول) - ثيو هيرنانديز (الهلال) - لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) - ماكسينس لاكروا (كريستال بالاس).

الوسط: أوريلين تشواميني (ريال مدريد) - أدريان رابيو (ميلان) - مانو كونيه (روما) - نجولو كانتي (فنربخشة) - وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان).

الهجوم: كيليان مبابي (ريال مدريد) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) - ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان) - مايكل أوليس (بايرن ميونيخ) - ريان شرقي (مانشستر سيتي) - مجناس أكيلوش (موناكو) - ماركوس تورام (إنتر ميلان) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس).